Стартует традиционный фотоконкурс #путешествуйстурлюкс

Друзья, начинаем прием фотографий на традиционный фотоконкурс #путешествуйстурлюкс!!! Напоминаем, что в преддверии Нового Года, будут подведены итоги фотоконкурса, посвященного тревел-фотографии «Путешествую с Тур Люкс»!

Мы ждем ваши кадры, сделанные во время путешествий по России и Миру.

Для участия помечайте свои снимки хэштегом #путешествуюстурлюкс. Обратите внимание, что на конкурс принимаются только фотографии наших туристов, снятые в 2018 году.

Победитель станет обладателем нашего традиционного приза -экшн камеры GoPro! Результаты фотоконкурса будут объявлены 15 декабря.

Отмечайте нас в Instagram, либо направляйте фото с комментариями на наш телефон/почту Вашего менеджера.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news