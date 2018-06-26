Стартует традиционный фотоконкурс #путешествуйстурлюкс

Друзья, начинаем прием фотографий на традиционный фотоконкурс #путешествуйстурлюкс!!! Напоминаем, что в преддверии Нового Года, будут подведены итоги фотоконкурса, посвященного тревел-фотографии «Путешествую с Тур Люкс»!
Мы ждем ваши кадры, сделанные во время путешествий по России и Миру.
Для участия помечайте свои снимки хэштегом #путешествуюстурлюкс. Обратите внимание, что на конкурс принимаются только фотографии наших туристов, снятые в 2018 году.
Победитель станет обладателем нашего традиционного приза -экшн камеры GoPro! Результаты фотоконкурса будут объявлены 15 декабря.
Отмечайте нас в Instagram, либо направляйте фото с комментариями на наш телефон/почту Вашего менеджера.
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.