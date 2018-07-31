Стартует конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Р.М. Дмитриева

Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска приглашает всех желающих принять участие в конкурсе.

Набережную планируют построить в районе пересечения улиц Хабарова – 202 микрорайон. В конкурсе могут участвовать студенты вузов, дизайнеры архитектурных студий, специалисты проектных институтов и строительных компаний.

Тип конкурса: открытый одноэтапный архитектурный конкурс.

Приглашаются к участию: архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и факультетов.

архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и факультетов. Регистрационный взнос: отсутствует.

отсутствует. Окончание регистрации: 10 сентября 2018 года.

10 сентября 2018 года. Крайний срок подачи проектов: 20 сентября 2018 года.

20 сентября 2018 года. Дата объявления результатов: 25 сентября 2018 года.

25 сентября 2018 года. Призовой фонд: общий призовой фонд — 100 000 рублей.

общий призовой фонд — 100 000 рублей. Организатор: Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска.

Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска. Полное название конкурса: открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева.

открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева. Контакты: uprava.gubinskiy@mail.ru, 8 (4112) 45-32-23, 8 (4112) 45-22-52.

Задачи конкурса:

предложить архитектурно-планировочное решение объекта Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева.

подчеркнуть градостроительную значимость участка проектирования и создать новую архитектурную доминанту, формирующую прибрежную зону города Якутска.

Общие сведения об участке проектирования:

Участок проектирования размещен в прибрежной части города в районе пересечения улиц Хабарова – 202 микрорайон.

Расстояние проектируемой территории — 1,2 км.

Критерии оценки конкурсных проектов:

Качество пространственной и планировочной организации проектируемой территории (планировочная организация, благоустройство, общественные пространства, транспортная и пешеходная логистика).

Реализуемость конкурсного проекта с точки зрения строительства, технических решений, а также градостроительных требований и строительных норм.

Концептуальное решение — создание уникального запоминающегося архитектурного образа и инновация проектных решений.

Обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения.

Качество принятых градостроительных решений с учетом особенностей сложившейся градостроительной ситуации, а также соответствие техническому заданию конкурса.

Жюри конкурса:

— Огонерова Гулжан Абдикеримовна, исполняющий обязанности руководителя «Управа Губинского округа» муниципального казенного учреждения городского округа «город Якутск»;

— Алексеева Ирина Дмитриевна, начальник Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска, главный архитектор города Якутска;

— Филиппов Алексей Алексеевич, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева»;

— Дмитриева Антонина Софроновна, супруга Романа Михайловича Дмитриева;

— Оконешников Арчын Константинович, юрисконсульт «Управа Губинского округа» муниципального казенного учреждения городского округа «город Якутск»;