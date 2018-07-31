Стартует конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Р.М. Дмитриева

Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска приглашает всех желающих принять участие в конкурсе.
Набережную планируют построить в районе пересечения улиц Хабарова – 202 микрорайон. В конкурсе могут участвовать студенты вузов, дизайнеры архитектурных студий, специалисты проектных институтов и строительных компаний.
Тип конкурса: открытый одноэтапный архитектурный конкурс.
- Приглашаются к участию: архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и факультетов.
- Регистрационный взнос: отсутствует.
- Окончание регистрации: 10 сентября 2018 года.
- Крайний срок подачи проектов: 20 сентября 2018 года.
- Дата объявления результатов: 25 сентября 2018 года.
- Призовой фонд: общий призовой фонд — 100 000 рублей.
- Организатор: Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска.
- Полное название конкурса: открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева.
- Контакты: uprava.gubinskiy@mail.ru, 8 (4112) 45-32-23, 8 (4112) 45-22-52.
Задачи конкурса:
- предложить архитектурно-планировочное решение объекта Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева.
- подчеркнуть градостроительную значимость участка проектирования и создать новую архитектурную доминанту, формирующую прибрежную зону города Якутска.
Общие сведения об участке проектирования:
Участок проектирования размещен в прибрежной части города в районе пересечения улиц Хабарова – 202 микрорайон.
Расстояние проектируемой территории — 1,2 км.
Критерии оценки конкурсных проектов:
Качество пространственной и планировочной организации проектируемой территории (планировочная организация, благоустройство, общественные пространства, транспортная и пешеходная логистика).
Реализуемость конкурсного проекта с точки зрения строительства, технических решений, а также градостроительных требований и строительных норм.
Концептуальное решение — создание уникального запоминающегося архитектурного образа и инновация проектных решений.
Обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения.
Качество принятых градостроительных решений с учетом особенностей сложившейся градостроительной ситуации, а также соответствие техническому заданию конкурса.
Жюри конкурса:
— Огонерова Гулжан Абдикеримовна, исполняющий обязанности руководителя «Управа Губинского округа» муниципального казенного учреждения городского округа «город Якутск»;
— Алексеева Ирина Дмитриевна, начальник Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска, главный архитектор города Якутска;
— Филиппов Алексей Алексеевич, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева»;
— Дмитриева Антонина Софроновна, супруга Романа Михайловича Дмитриева;
— Оконешников Арчын Константинович, юрисконсульт «Управа Губинского округа» муниципального казенного учреждения городского округа «город Якутск»;
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