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4 мая 2017, 15:04
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Стартует акция «Подвези ветерана»

Приближается знаменательная дата для всех россиян – День Победы. Праздник для всех и в первую очередь для участников и свидетелей, для тех, кто ковал эту Победу своими руками!

Якутское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» объявляет о старте ежегодной акции «Подвези ветерана». Любой неравнодушный автомобилист с правами категории В может принять участие в акции, в ходе которой мы помогаем ветеранам добраться до мест проведения торжеств!

Чтобы принять участие в акции «Подвези ветерана» в качестве волонтера-водителя необходимо заполнить форму (ссылка на форму http://bit.ly/podveziveterana) или позвонить по номеру 8 (4112) 422-001, 8 (914) 298-6763

Справка: Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» – организация, созданная на базе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году корпус объединил 146 000 волонтеров, которые провели 32 Всероссийские акции, помогли тысячам ветеранов, организовали около 80 000 мероприятий, направленных на благоустройство памятных мест.

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