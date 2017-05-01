Стартовала викторина «Про охоту и не только…»

После длинной зимы наконец пришло долгожданное тепло!

Наступила настоящая весна, прилетают перелетные птицы, охотники готовятся к открытию сезона.

В связи с этим, сетевое издание SakhaLife.ru, магазин «Армия России» (ТЦ «АЗИЯ» 1 этаж, @kapterka_ykt, 704-241), магазин «Технологии Выживания» (ТЦ «АЗИЯ» пав. 30, 40-55-13, 89644234654) и сайт якутскреклама.рф проводят новую викторину «Про охоту и не только…»

Организаторы викторины предоставили замечательные призы для победителя

Индивидуальный рацион питания

Разнообразные армейские консервы

Современный походный светильник и др.

Вопросы викторины размещены на сайте http://якутскреклама.рф/viktorina-pro-ohotu-i-ne-tolko/

Ответы присылайте на почту yakutskreklama@gmail.com. Обязательно укажите контактный номер телефона. Викторина проводится с 1 по 7 мая. Имя победителя будет опубликовано 8 мая в сетевом издании SakhaLife.ru и сайте якутскреклама.рф