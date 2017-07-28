Стартовала совместная экспедиция ученых СВФУ и Южной Кореи

27 июля ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с южнокорейскими коллегами – профессорами Университета Ханкук – отправились в комплексную научно-исследовательскую экспедицию «Лена» по изучению культурно-туристического, историко-этнографического состояния районов Якутии.

Маршрут экспедиции пролегает по южной и северной частям Якутии, сообщают в Управлении научно-исследовательских работ СВФУ. В Нерюнгринском, Алданском, Кобяйском, Булунском и Жиганском районах будут проведены комплексные научные исследования по социально-экономическому, историко-этнографическому и культурному развитию, рассказала начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов, молодых ученых и специалистов СВФУ, модератор проекта Нинель Малышева.

«Экспедиция реализуется в рамках общегосударственного инвестиционного проекта по комплексному развитию Южной Якутии. Ученые займутся сбором и анализом информации о современном развитии исследуемых районов, создадут цифровой архив полевых материалов экспедиции, встретятся с населением, представителями общин», – поделилась куратор.

По результатам экспедиции ученые подготовят научные отчеты для публикации совместных статей в журналах, которые включены в Scopus и Web of Science.

В корейскую делегацию входят профессора Института российских исследований Ханкукского университета иностранных языков. «Для коллег из Южной Кореи наш регион интересен как объект научных исследований, они заинтересованы в изучении развития северного морского пути. Эта экспедиция носит ознакомительный характер, и, надеемся, материалы, собранные во время экспедиции, станут основой для будущих совместных исследований», – отметила Нинель Малышева.