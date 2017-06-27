Стартовала республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов в центровузы

Позади ответственная пора Единых государственных экзаменов для выпускников общеобразовательных учреждений, теперь настала не менее ответственная пора — время, когда необходимо окончательно определиться с выбором будущей профессии.

С 26 июня традиционно стартовала работа республиканской приемной комиссии по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации России. Напомним, что приемная комиссия осуществляет прием документов по адресу г. Якутск, ул. Водников, 1 в здании Якутского института водного транспорта.

Работу приемной комиссии прокомментировал первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Михаил Присяжный:

Второй год мы размещаем приемную комиссию в здании Якутского института водного транспорта (ЯИВТ). ЯИВТ является филиалом Сибирского государственного института водного транспорта (г. Новосибирск), в его состав входит и речное училище. Здесь созданы все условия для работы приемной комиссии, отмечается удобная транспортная схема. Кроме того, мы здесь зимой и весной проводили предварительные встречи с абитуриентами и их родителями. Здесь располагались, и будут располагаться представители министерства, которые работают в других городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток. Всего у нас ВУЗов-партнеров 153, выбор очень большой. Поэтому у ребят есть возможность еще раз уточнить ВУЗ, направление подготовки, особенности. Отрадно, что в рамках приемной комиссии работают наши студенты-целевики, которые сами являются носителями информации по условиям обучения, проживания, по статусу студента-целевика и т.д. Надеемся, что и в этом году приемная комиссия будет работать успешно.

В Министерстве образования и науки Якутии работу по целевому обучению проводит отдел высшего образования и целевой подготовки.

Как отметил руководитель отдела Альберт Черкашин, прием осуществляется в два этапа:

Приемная комиссия работает в два этапа. Первый прошел с 13 по 31 марта, когда мы провели предметную олимпиаду по 12 предметам в 4-х регионах республики. Сейчас идет второй этап, когда победители 1 этапа конкурируют между собой по баллам ЕГЭ. Ежегодно республике выделяется свыше 400 целевых мест в более чем 50 образовательных организациях за пределы республики. Конкурс в среднем 4 человека на одно место. Заказ поступает от отраслевых министерств и ведомств на основании заявок от организаций.

Как сказал выше Михаил Юрьевич, прием документов ведут сами же студенты, которые обучаются по целевому направлению в ведущих ВУЗах страны. Данный факт безусловно является удобным и для будущих студентов и их родителей. Они могут на месте же проконсультировать абитуриентов по всем интересующимся вопросам.

О работе в приемной комиссии с нами поделилась Надежда Стручкова, студентка V курса Иркутского государственного университета путей сообщения:

Работаю в приемной комиссии уже 3-й год. Мне очень нравится. Сегодня первый день прием документов поэтому людей мало, но думаем, что к числам 4 и 5 июля будет очень много народу, потому что станут известны результаты ЕГЭ по химии. Я сама являюсь председателем студентов-якутян в г. Иркутске. Всего в Иркутске в рамках целевого набора учатся 182 студента, и помимо этого самостоятельно поступили и учатся порядка 100 студентов. Ежегодно набираются 55 студентов по целевому набору в Иркутск. Среди абитуриентов популярны Иркутский государственный медицинский университет по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», также Гидрометеорологический техникум. В Иркутске учиться очень хорошо, студенты все сплоченные и активные.

Следует отметить правильную организацию работу по приему документов. В рамках приемной комиссии организована работа медицинского работника, что является немаловажным в жаркие летние дни. Также абитуриенты, которые до сих пор не могут определиться с выбором будущей профессии могут на месте же получить консультацию психолога.

Добавим, что приемная комиссия ведет прием документов до 5 июля для абитуриентов и до 15 июля будут известны результаты о рекомендации к зачислению в образовательные организации.