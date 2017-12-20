Стартовала международная онлайн – олимпиада

Кафедра истории и обществознания АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» доводит до Вашего сведения о том, что с 1 декабря 2017 года по 10 января 2018 года проводится «Международная онлайн – олимпиада VIII сезон», олимпиада 2-го уровня в Перечне олимпиад для школьников на 2017/2018 учебный год по профилю «Гуманитарные и социальные науки». Диплом олимпиады обеспечивает 100 баллов ЕГЭ по истории и обществознанию. Мероприятие ориентировано на учащихся 3-11 классов.

Задача программы – выявление одаренных детей и талантливой молодежи, развитие у участников олимпиады интереса к учебным дисциплинам, а также активизация внеурочной работы.

Мероприятие проводится на площадке предоставленной онлайн – школой «Фоксфорд» в партнерстве с Московским педагогическим государственным университетом.

Более подробная информация на сайте http: foxford.ru