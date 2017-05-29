Стартовала экологическая акция «Антисвалка»

27 мая рамках Года экологии в Российской Федерации и Года добра в городе Якутске стартовала акция «Антисвалка».

Первыми ее участниками стали общественник Антон ВАСИЛЬЕВ, Совет сторонников партии «Единая Россия», Молодая гвардия и коллектив портала One click Yakutsk.

Силами активистов была убрана несанкционированная свалка на 16 километре Вилюйского тракта. Всего было вывезено 30 кубов мусора и 1 безхозный кузов.

«Замечательно, что акция стартовала в Год экологии! Она очень нужна нашему городу, и сегодня мы за чистый город!», — сказала руководитель Совета сторонников партии «Единая Россия» Марина СИЛКИНА и передала эстафету общественной организации «Лига женщин г. Якутска» и ГАУ «Технопарк «Якутия».

Антон Васильев, в свою очередь, передал акцию Общественной палате г. Якутска, Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и Георгию БАШАРИНУ.

«Призываем всех не быть равнодушными! Знаете о месторасположении несанкционированной свалки? Напишите о ней на портале oneclickyakutsk.ru. А еще лучше – уберите свалку. Как говорит Антон Васильев: «Ломаем стереотип «Моя хата — с краю»!», — говорят в коллективе портала One click Yakutsk.