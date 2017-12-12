Якутскэнерго: Стартовала акция «Погаси долги без пени»!

ПАО «Якутскэнерго» проводит акцию «Погаси долги без пени!», во время которой потребители – физические лица могут рассчитаться с долгами за энергоресурсы без уплаты пени. Акция действует с 10 по 30 декабря включительно, она приурочена к 55-летию «Якутскэнерго».

Акцией охвачены все улусы и районы республики в зоне обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

В ходе акции можно оплатить без пени не только долги за электроэнергию: потребители, которым «Якутскэнерго» поставляет тепло и горячую воду (это, в основном, жители г. Якутска), имеют возможность погасить задолженность за данные коммунальные услуги.

Граждане, которые не в состоянии погасить свою сумму задолженности целиком, имеют возможность заключить соглашение о рассрочке выплаты долга.

Успейте до Нового года избавиться от долгов без штрафных санкций!

Напоминаем, что в эти дни проходят акции «Удачный платеж» и «Удачный онлайн платеж», участниками которых станут все добросовестные плательщики. Розыгрыш состоится 26 декабря. Главный приз – туристическая путевка!

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.