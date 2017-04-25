Стартовал ямочный ремонт на улицах столицы

В этом году в городе Якутске работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети начались как никогда рано — с середины апреля. По утвержденному плану бригады дорожников ОАО «Якутдорстрой» произведут ямочный ремонт на 78 участках улиц.

Асфальтобетонная смесь даже самого высокого качества рассчитана на 10-15 лет эксплуатации. Но интенсивность использования дорог и климатические особенности северного региона вносят свои коррективы. Несмотря на то, что в Якутке ежегодно проводятся масштабные работы по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети, на некоторых участках необходимо регулярно проводить ямочный ремонт – замену старого асфальта на новый. Для устранения дорожных дефектов, связанных с деформациями, разрушениями, возникновением неровностей, трещин, сколов, выбоин и ям, рекомендуется применять технологию по ямочному ремонту улично-дорожной сети.

Согласно графику первыми будут отремонтированы центральные улицы, по которым пройдут колонны первомайской демонстрации. С 25 апреля работы начались на перекрестке улицы Красноярова и проспекта Ленина. На этом участке выравнивают поверхность проезжей части, где после зимы асфальт заметно провалился. «Сейчас мы убираем неровный слой асфальтового покрытия, после чего начнется выравнивание участка путем подсыпки, потом укладывается асфальт. Асфальт получаем путем переработки использованных слоев дорожного покрытия, также дополнительно закупаем новый асфальт», — рассказал мастер участка благоустройства ОАО «Якутдорстрой» Константин ЗЕНКОВ.

На одном участке улично-дорожной сети предприятие задействует бригаду в составе 11 рабочих. Привлекается спецтехника: компрессора, погрузочная техника, прицепной мини асфальтобетонный завод для переработки вторсырья и манипулятор.

«Во время ямочного ремонта мы не перекрываем улицы. Для удобства передвижения автотранспорта расставляем предупреждающие дорожные знаки, огораживаем территорию проведения ремонтных работ. На выравнивание одного участка в среднем требуется 5-6 часов», — отмечает Константин Леонидович.

ОАО «Якутдорстрой», благодаря обновлению автопарка специализированной техники, за последние годы вышло на безотходное производство. Это значит, что при проведении ямочного ремонта улиц, старый слой асфальта, в состав которого входят песок, щебень, бетон и другие, в тотчас же перерабатывается и используется как вторсырье для укладки нового полотна.

Дорожные бригады ОАО «Якутдорстрой» также приступили к заделке трещин, работы начались с улицы Чернышевского.