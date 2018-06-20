Стартовал второй этап трансформации муниципальных услуг в сфере земельных отношений

В рамках реализации «Народной программы» Айсена Николаева в Год новаторства в Якутске запущен второй этап «Трансформация муниципальных услуг» направления «Волокиты.нет». Проект реализуется совместно с Многофункциональным центром «Мои документы».

С 18 июня, в рамках межведомственного взаимодействия, жителям Якутска стала доступна новая форма предоставления муниципальной услуги в сфере земельных отношений. Написав всего одно заявление, горожанин одномоментно получает да документа – решение о получении земельного участка и решение о присвоении адреса.

Руководитель проектного офиса «Народной программы» Наталья Членова сообщила, что такой опыт на сегодня является уникальным для Республики Саха (Якутия), и впервые налажено столь четкое взаимодействие между структурами.

«В связи с успешной реализацией первого этапа программы, работа продолжается. Сегодня нами проводится работа по утверждению первого межведомственного регламента при взаимодействии разных структур. Это хороший опыт, который поможет горожанам тратить меньше времени как на стадии сбора документов, так и на стадии их подачи, а сотрудникам позволит сократить документооборот».

Напомним, что предоставление шести муниципальных услуг в сфере земельных отношений оптимизировано в рамках соглашения между Окружной администрацией и Многофункциональным центром «Мои документы». Горожанам не отказывают в предоставлении услуги, даже если ими была допущена ошибка при подаче заявления. Специалисты сами корректируют погрешности, не возвращая документы заявителю. Данная процедура значительно сокращает время оформления всей документации.