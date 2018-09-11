Стартовал виртуальный ясли-сад для детей с нарушениями слуха и зрения

В новом учебном году начал свою работу проект «Виртуальный ясли-сад» для детей с нарушениями слуха и зрения на базе консультационно-реабилитационного центра “Гнездышко” при ГКОУ РС (Я) “Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат”.

Сад предполагает охватить около 50 детей из разных уголков Республики Саха (Якутия).

«Такая форма работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня особо актуальна. Согласно «майским указам» Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил Правительству РФ внедрить новые образовательные технологии, методы обучения и воспитания, создать условия для раннего развития детей в возрасте от трёх лет, а также подготовить программу психолого-педагогической помощи родителям тех детей, которые получают дошкольное образование в семье», — считает директор Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната Татьяна Мартынова.

Виртуальный ясли-сад открыт с целью повышения уровня доступности психолого-педагогических знаний родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, вооружения родителей разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха и зрения.

Ведь не секрет, что некоторая часть детей-инвалидов не имеет возможности посещать дошкольное учреждение и общаться со своими сверстниками в силу различных обстоятельств. Виртуальный ясли-сад поможет получить родителям детей с ограниченными возможностями слуха и зрения профессиональную консультационную помощь в независимости от их отдаленности от столицы республики. Форма виртуального сада особенно актуальна в век информационного общества, развивающегося на основе использования современных интернет-технологий.

Деятельность сада направлена на детей раннего возраста от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет с нарушениями слуха и зрения; родителей и опекунов, воспитывающих детей вышеперечисленных категорий; педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений республики.

В ходе занятий родители получат консультационные курсы и занятия с квалифицированными специалистами. Сурдопедагог и тифлопедагог организовывают и осуществляют учебно-коррекционную работу с детьми по специальным (коррекционным) программам дошкольного образования, разрабатывают индивидуальные маршруты реабилитации, составляют рекомендаций для занятий дома, проводят работу по раннему развитию логики ребенка, по развитию слухового восприятия речи, фонематического слуха, звукового анализа и т.д. В планах организовать для родителей консультативный курс педагога-психолога, направленный на повышение активности и стремления родителей к внутренней перестройке и коррекции своих отношений с ребенком в направлении эмоционального сближения.

«Виртуальный ясли-сад позволит максимально охватить детей с нарушениями слуха и зрения Республики Саха (Якутия), обеспечит раннюю коррекционную работу (абилитация, реабилитация) детей и повысит педагогическую компетенцию родителей детей с ограниченными возможностями здоровья»,- поясняют специалисты Ресурсного центра по сопровождению инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия).

По всем вопросам обращаться: 89142221981 Евдокия Степановна, руководитель КРЦ «Гнездышко».