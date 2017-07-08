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Стартовал профсоюзный форум «PROFСТАРТ — 2017»

Сегодня в местности Орто Дойду стартовал республиканский молодежный профсоюзный форум «PROFСТАРТ — 2017». Форум собрал около 150 участников – представителей рабочей и учащейся молодежи из г. Якутска и ряда улусов республики.

На официальном открытии Форума сегодня его участников приветствовали почетные гости – председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий Владимиров, глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев и приглашенный гость Форума  — председатель Астраханской областной организации профсоюза работников культуры, заместитель председателя Астраханского областного объединения организаций профсоюзов, председатель Молодежного совета ТООП Южного федерального округа Дмитрий Чуйков.

Профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев в первую очередь поблагодарил работодателей, которые направили своих сотрудников на профсоюзный форум, пожелал участникам Форума плодотворной работы и отметил, что Форум является не только площадкой, где молодежь получает знания, но это и территория дружбы. «За эти три дня вы познакомитесь между собой, будете работать в команде, и поверьте, все это пригодится вам и в работе, и в жизни», — отметил Николай Дегтярев.

Министр по делам молодежи и семейной политике республики Афанасий Владимиров приветствовал участников Форума от имени министерства и молодежных организаций республики. «Сегодня ваши сердца настойчиво бьются, ваши креативные идеи будут обретать новые формы, Форум поможет вам обрести единомышленников, и вы будете ступать по жизни», — обратился к молодежи министр. Афанасий Владимиров поблагодарил профсоюзную молодежь за полезные инициативы, сплоченность и готовность действовать, а Федерацию профсоюзов Якутии – за существенную помощь молодежи в реализации их идей и замыслов.

Глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев в этом году в третий раз приветствовал участников форума PROFСТАРТ на гостеприимной Хангаласской земле. Сегодня он рассказал собравшимся об объявлении в улусе трехлетия труда, в рамках которых в этом году проводятся профессиональные конкурсы. «В этом году мы запланировали проведение 7 конкурсов профессионального мастерства. Из них 3 конкурса уже состоялись. Примечательно, что большинство участников конкурса  — это молодые специалисты, которые уже мастерски владеют навыками своей профессии и могут наравне соревноваться со своими опытными коллегами. Это в очередной раз показывает целеустремленность и стремление к профессиональному развитию молодых специалистов», — сказал глава Хангаласского улуса.

Горячий привет от всей молодежи Южного федерального округа передал гость республики Дмитрий Чуйков. «Я в первый раз в Якутии, и мне здесь очень нравится! Счастлив принять участие в 9-м республиканском форуме прфосоюзной молодежи республики, который имеет свою историю, и рад встретиться с молодыми активистами профсоюзного движения Якутии, которые поддерживают эту традицию.  Хотя нас разделяют тысячи десятков километров, объединяет нас очень многое. Это участие в едином профсоюзном движении страны, а главное, наша общая родина – великая держава Россия. Мне всегда приятно работать с теми, кто заинтересован в том, чтобы реализовывать себя в нашей организации. Приехал к вам, чтобы делиться своими знаниями о работе в профсоюзной организации, и надеюсь, что вы выжмете из меня не 100, не 150, а все 200 процентов», — подчеркнул гость Форума Дмитрий Чуйков.

В этот день молодые профсоюзные активисты – члены Молодежного совета Федерации профсоюзов республики награждены почетными грамотами, благодарностями от Федерации профсоюзов республики, а также заместитель председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов республики Светлана Петрова и председатель Молодежного совета ЯРОО «Всероссийский Электропрофсоюз» Дмитрий Григорьев награждены знаками «Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)».

На открытии Форума проведен традиционный обряд алгыс, прозвучал гимн профсоюзов Якутии, а также поднят флаг Форума «PROFСТАРТ-2017». По положению Форума, в течение трех дней каждая команда должна создать первичную профсоюзную организацию с избранием председателя, профкомитета, проведением профсоюзного собрания и т.д. А в заключительный день Форума команды должны защитить решение кейс-задач, заранее заданные организаторами. Сегодня им розданы задания, которые командам предстоит решить с использованием знаний, приобретенных во время Форума по соблюдению трудового законодательства, особенностей создания коллективного договора  и др.

Кроме того, в программе Форума – конкурс визиток, семинары и мастер-классы, веревочные курсы на командообразование, соревнования по перетягиванию каната, конкурсы фотографий в сети Инстаграм, а также конкурс на лучший профсоюзный стенд.

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Источник: Федерация профсоюзов РС (Я)
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