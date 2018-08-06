АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.08.2018, 12:20
Происшествия
17-летний юноша перевернулся на Тойоте: пострадали дети
06.08.2018, 12:10
Общество
Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»
06.08.2018, 12:00
Происшествия
В Якутии наказали нерадивую мать
06.08.2018, 11:50
Столица
Гордума взяла под особый контроль недобросовестного застройщика
06.08.2018, 11:40
Столица
Как в Якутске ловили ночных дрифтеров
06.08.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения
06.08.2018, 11:20
Путешествия
В столице Якутии создаются новые туристические маршруты
06.08.2018, 11:11
Происшествия
Житель Якутска продавал наркотики за биткоины
06.08.2018, 11:00
Столица
Стартовал новый сезон «Дачный десант»
06.08.2018, 10:50
Республика
Вода ушла из поселков в Оймяконском улусе
06.08.2018, 10:40
Происшествия
Подростки на подработке совершили кражу
06.08.2018, 10:30
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Валерием Домотовым
06.08.2018, 10:20
Республика
Фотофакт
В Черском обнаружена «Гламурная цыпа»
06.08.2018, 10:10
Происшествия
Назначена дата суда по делу о хищениях в НХМ Якутии
06.08.2018, 10:00
Общество
Россияне смогут сами выбирать дату свадьбы
06.08.2018, 9:50
Столица
«Вызов-кузов!»: более 50 бесхозных автомобилей вывезено с территории Сайсар
06.08.2018, 9:40
Экология
Днем в Якутске потеплеет
06.08.2018, 9:30
Происшествия
Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии
06.08.2018, 9:20
Экология
Резонанс
Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком
06.08.2018, 9:10
Республика
Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!
06.08.2018, 9:00
Столица
В Якутске стартовала акция «Мой подъезд»
06.08.2018, 8:48
Желток
Фотофакт
Знатный якутский садовод на обложке всероссийской газеты!
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
06.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 августа 2018
06.08.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения депутата, артисток и модельера
06.08.2018, 0:20
Общество
Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри
05.08.2018, 23:46
Общество
Фотофакт
Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе
05.08.2018, 20:22
Республика
6 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
05.08.2018, 14:38
Общество
Резонанс
Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ
05.08.2018, 12:29
Общество
Поздравление с Днем железнодорожника
05.08.2018, 12:06
Происшествия
Джулустан Хон: Ситуация с лесным пожаром рядом с вахтовым посёлком Накын под контролем
05.08.2018, 11:40
Общество
Анонс
В Якутске на следующей неделе состоится митинг
05.08.2018, 10:34
Спорт
Экстра
Якутянин стал бронзовым призером чемпионата России!
05.08.2018, 10:29
Республика
Появление региональных врезок в мультиплексе – важное событие в истории телевидения в Якутии
05.08.2018, 9:18
Происшествия
В Якутии загорелся автомобиль
05.08.2018, 9:16
Республика
Врио главы Якутии: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики
05.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 5 августа 2018
05.08.2018, 1:52
Общество
Некролог
Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды
05.08.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения депутата и коуча
04.08.2018, 23:54
Желток
Видео
Петр Яковлев сказал «Проекту Подиум»… auf Wiedersehen
04.08.2018, 21:23
Республика
Резонанс
На участке трассы Р-504 «Колыма» в Якутии открыто движение для легкового транспорта
04.08.2018, 20:59
Происшествия
SOS
Пожары в Нюрбинском районе: жители просят врио главы Якутии о помощи
04.08.2018, 19:47
Происшествия
Пожары в Якутии: на спасение поселка от огня отправлены 12 авиапожарных
04.08.2018, 19:36
Республика
Фотофакт
Врио главы Якутии посетил родной алаас Платона Ойунского
04.08.2018, 19:33
Политика
Фотофакт
Выборы мэра Якутска: резонансное заседание избирательной комиссии
04.08.2018, 15:23
Общество
Фотофакт
В Мирном прошли памятные мероприятия в рамках годовщины аварии на руднике «Мир»
04.08.2018, 15:21
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Без паники! АЛРОСА уверяет, что нет эвакуации в вахтовом поселке
04.08.2018, 15:11
Происшествия
На участке трассы Р-504 «Колыма» в Оймяконском улусе Якутии остановлено движение
04.08.2018, 15:07
Происшествия
Джулустан Хон: На защиту вахтового посёлка Накын вылетели 12 авиапожарных
04.08.2018, 13:00
Столица
Спикер Александр Саввинов: К 1 сентября в столичных школах появится более 1100 дополнительных мест
04.08.2018, 11:29
Общество
Анонс
Стартует видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)
04.08.2018, 11:18
Политика
Фотофакт
В Якутск прилетел федеральный министр
04.08.2018, 9:34
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
04.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 4 августа 2018
04.08.2018, 0:46
Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителей
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
03.08.2018, 20:20
Республика
4 августа и 5 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
03.08.2018, 18:00
Культура & Образование
В ЯГСХА зачислены первые студенты 2018 года
03.08.2018, 17:47
Происшествия
В драке на паромной переправе в Сунтарском районе Якутии участвовали 37 человек
03.08.2018, 17:22
Республика
В Якутск вернулось лето
03.08.2018, 17:05
Культура & Образование
«След, сплетенный бисером…» — выставка прикладного искусства памяти Айталины Хабаровой
03.08.2018, 16:40
Общество
На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях устанавливают ограждения
03.08.2018, 16:27
Столица
Процветающий Якутск: в пригородах строятся объекты культуры 
03.08.2018, 16:15
Общество
Автомойка «Туймаада-нефть» появилась и в Нижнем Бестяхе
03.08.2018, 16:01
Красота & Здоровье
Позитив
В Якутске впервые провели трансплантацию сердца
03.08.2018, 15:51
Общество
Поздравление депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой с Днем железнодорожника
03.08.2018, 15:43
Республика
Айсен Николаев оценил работу сельхозкооператива «Чурапча»
Архив новостей
Столица
6 августа 2018, 11:00
144

Стартовал новый сезон «Дачный десант»

Проектным офисом города Якутска совместно с МКУ «Агентство земельных отношений» в Якутске дан старт новому сезону выездной акции «Дачный десант».

3 августа ведущие специалисты Агентства земельных отношений, Управления архитектуры и градостроительной политики, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ЯПК «Платежи», МКУ «Расчетно-биллинговый центр» города Якутска, ООО «Сервисэнергосбыт++», Ботанического сада СВФУ выехав на Вилюйский тракт, 13 и 16 км,провели консультации для дачников.

В этот день владельцы дач смогли получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. В основном дачников интересовали вопросы, касающиеся межевания земельных участков и их регистрации.

«Акция «Дачный десант» стала ежегодной доброй традицией и показывает высокую востребованность среди дачников. За консультациями приходят жители близлежащих поселков и сотов. Здесь они могут провести сверку очереди на получение земельных участков, узнать задолженность по арендой оплате и многое другое», — рассказал начальник отдела развития территорий МКУ «Агентства земельных отношений» Игорь Иванов.

Бесплатные квалифицированные консультации получили и жильцы СОТа «Энергия».На протяжении долгого времени они пытаются решить проблему бесхозных электрических сетей.

«У нас живет много пожилых людей. Разобраться в проблемах сами мы не в силах. Есть вопросы по бесхозным электрическим сетям, по водозабору, межеванию. Придя на акцию, мы получили грамотные советы и полезную информацию. Очень хорошо, что все нужные специалисты собрались в одном месте»,- поделилась казначей СОТа «Энергия» Альбина Габышева.

Помимо консультаций Проектный офис города организовал уборку мусора и грейдирование улиц.

«На участках, где проводятся консультации, волонтеры убирают бытовой мусор, кроме того,на территории СОТов грейдируют улицы. Аналогичные выезды планируются в течение августа на Покровском, Намском, Сергеляхском и Маганском трактах»,- отметила советник главы города Якутска Наталья Членова.

Акция «Дачный десант» проводится еженедельно по пятницам с 16:00 до 19:00 и продлится до конца августа.

График проведения следующих акций «Дачный десант»:

10 августа — Покровский тракт, 10 км (возле поста ГАИ);

17 августа — Сергеляхское шоссе, 5 км (возле продуктового магазина, д. 20а);

24 августа — Намский тракт (возле магазина «Тундра», на территории заезда в СОНТ «Сатал»);

31 августа — Маганский тракт, 3, 4 км (бетонированная площадка с левой стороны в сторону Магана).

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимирязева
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
02.08.2018, 22:42
Столица
Помощь пострадавшим от паводка жителям Читы
31.07.2018, 1:10
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский режиссер с Катрин Денев
02.08.2018, 11:50
Без рубрики
Массовые госзакупки под занавес пятого созыва Госсобрания Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
06.08.2018

Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»

Эксклюзив
Красота & Здоровье
06.08.2018

На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения

Происшествия
06.08.2018

Житель Якутска продавал наркотики за биткоины

Происшествия
06.08.2018

Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии

Резонанс
Экология
06.08.2018

Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком

Фотофакт
Желток
06.08.2018

Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку

Общество
06.08.2018

Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри

Резонанс
Общество
05.08.2018

Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ