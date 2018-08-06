Стартовал новый сезон «Дачный десант»

Проектным офисом города Якутска совместно с МКУ «Агентство земельных отношений» в Якутске дан старт новому сезону выездной акции «Дачный десант».

3 августа ведущие специалисты Агентства земельных отношений, Управления архитектуры и градостроительной политики, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ЯПК «Платежи», МКУ «Расчетно-биллинговый центр» города Якутска, ООО «Сервисэнергосбыт++», Ботанического сада СВФУ выехав на Вилюйский тракт, 13 и 16 км,провели консультации для дачников.

В этот день владельцы дач смогли получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. В основном дачников интересовали вопросы, касающиеся межевания земельных участков и их регистрации.

«Акция «Дачный десант» стала ежегодной доброй традицией и показывает высокую востребованность среди дачников. За консультациями приходят жители близлежащих поселков и сотов. Здесь они могут провести сверку очереди на получение земельных участков, узнать задолженность по арендой оплате и многое другое», — рассказал начальник отдела развития территорий МКУ «Агентства земельных отношений» Игорь Иванов.

Бесплатные квалифицированные консультации получили и жильцы СОТа «Энергия».На протяжении долгого времени они пытаются решить проблему бесхозных электрических сетей.

«У нас живет много пожилых людей. Разобраться в проблемах сами мы не в силах. Есть вопросы по бесхозным электрическим сетям, по водозабору, межеванию. Придя на акцию, мы получили грамотные советы и полезную информацию. Очень хорошо, что все нужные специалисты собрались в одном месте»,- поделилась казначей СОТа «Энергия» Альбина Габышева.

Помимо консультаций Проектный офис города организовал уборку мусора и грейдирование улиц.

«На участках, где проводятся консультации, волонтеры убирают бытовой мусор, кроме того,на территории СОТов грейдируют улицы. Аналогичные выезды планируются в течение августа на Покровском, Намском, Сергеляхском и Маганском трактах»,- отметила советник главы города Якутска Наталья Членова.

Акция «Дачный десант» проводится еженедельно по пятницам с 16:00 до 19:00 и продлится до конца августа.

График проведения следующих акций «Дачный десант»:

10 августа — Покровский тракт, 10 км (возле поста ГАИ);

17 августа — Сергеляхское шоссе, 5 км (возле продуктового магазина, д. 20а);

24 августа — Намский тракт (возле магазина «Тундра», на территории заезда в СОНТ «Сатал»);

31 августа — Маганский тракт, 3, 4 км (бетонированная площадка с левой стороны в сторону Магана).