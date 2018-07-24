Стартовал конкурс на лучшее освещение Года новаторства

В Год новаторства стартовал прием заявок для участия в конкурсе на лучшее освещение мероприятий и проектов, проводимых в городе Якутске.
В конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы, блогеры, фотографы, систематически освещающие мероприятия Года новаторства, пропагандирующие участие в них горожан.
Конкурс проводится по основным номинациям:
— Лучшая публикация (серия публикаций) в печатных средствах массовой информации;
— Лучший телесюжет (серия телесюжетов);
— Лучший радиосюжет (серия радиосюжетов);
— Лучшая интернет-публикация с фотографиями (серия публикаций).
Победителям в каждой номинации по итогам Года новаторства вручаются ценные призы.
Заявки на участие и материалы с пометкой «Конкурс Год новаторства – 2018» направляются по адресу: город Якутск, проспект Ленина, 15, каб.305 а, отдел по взаимодействию со СМИ, эл. почта: pressykt@mail.ru, тел. для справок 40-88-01.
Конкурсные материалы принимаются до 15 декабря 2018 года.
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