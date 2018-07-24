Стартовал конкурс на лучшее освещение Года новаторства

В Год новаторства стартовал прием заявок для участия в конкурсе на лучшее освещение мероприятий и проектов, проводимых в городе Якутске.

В конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы, блогеры, фотографы, систематически освещающие мероприятия Года новаторства, пропагандирующие участие в них горожан.

Конкурс проводится по основным номинациям:

— Лучшая публикация (серия публикаций) в печатных средствах массовой информации;

— Лучший телесюжет (серия телесюжетов);

— Лучший радиосюжет (серия радиосюжетов);

— Лучшая интернет-публикация с фотографиями (серия публикаций).

Победителям в каждой номинации по итогам Года новаторства вручаются ценные призы.

Заявки на участие и материалы с пометкой «Конкурс Год новаторства – 2018» направляются по адресу: город Якутск, проспект Ленина, 15, каб.305 а, отдел по взаимодействию со СМИ, эл. почта: pressykt@mail.ru, тел. для справок 40-88-01.

Конкурсные материалы принимаются до 15 декабря 2018 года.