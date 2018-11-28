Стартовал конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»

Уважаемые читатели!

Приглашаем неравнодушных жителей и гостей Якутска принять участие в конкурсе фотографий «Зимние птицы Якутии» в честь года экологии.

В Якутии обитает множество видов птиц, которые живут здесь и в самые суровые холода. Кто же эти пернатые друзья?

Автор самой лучшей фотографии получит замечательный приз: прекрасный квадрокоптер Xsc!!!

Сроки:

Конкурс проводится: с 27 ноября по 3 декабря 2018 года.

Условия участия:

— сделать фотографию птицы (или птиц) и отправить ее на почту sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе». Письмо должно содержать следующие сведения: ФИО участника конкурса; год рождения участника и контактный телефон участника конкурса.

Возраст участника значения не имеет.

Фотографии принимаются в срок до 4 декабря 2018 года. Затем редакция определит победителя конкурса.

Участник, если он победит в конкурсе, должен лично забрать приз в редакции «SAKHALIFE.RU», расположенной в городе Якутске (приз по почте и иным способом не доставляется) и принять участие в фотосессии с призом.

Из присланного на конкурс: