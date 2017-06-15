Стартовал II этап акции «Чороон добра»

В конце мая в столице стартовал второй этап благотворительной акции «Чороон Добра», который охватил заречные улусы республики. «Чороон добра» — это благотворительная акция, которую организовал некоммерческий фонд «Чороон добра» при поддержке Окружной администрации города Якутска, Якутского Регионального Объединения Всероссийского Союза Местного Самоуправления, Союза ветеранов уголовного розыска Республики Саха (Якутия) и Рекламно-полиграфического центра«ОФСЕТ».

Суть акции заключается в том, чтобы объединить районы добрыми делами.

2 июня символ акции — якутский чороон, был передан представителям Алданского района для оказания помощи нуждающимся и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Алданские представители раздали помощь среди учащихся Алданского политехнического техникума, где осваивают азы профессии подростки со всей республики.

Среди студентов техникума есть ребята из многодетных семей, матерей-одиночек и дети-сироты. Также часть материальной помощи была распространена среди алданцев,относящихся к незащищенным слоям населения.

6 июня«Чороон добра» был передан Мегино-Кангаласскому улусу. Представители улуса приняли чороон в торжественной обстановке и устроили праздник для детей из приюта в с. Майа, раздав детям подарки, собранные жителями Алданского района.

Население Мегино-Кангаласского улуса приняло активное участие в благотворительной акции «Чороон добра», местные предприниматели тоже не остались в стороне. Собранную помощь представители Мегино-Кангаласского улуса, 8 июня вместе с символом акции передали Амгинскому улусу.

Представителями Амгинского улуса передали эстафету соседнему Чурапчинскому улусу во время проведения фестиваля инвалидов, который проходил с 12 по 14 июня. В тот же день Амгинские гостинцы были вручены детям из Чурапчинского реабилитационного центра.

В свою очередь, жители Чурапчинского улуса символ акции «Чороон добра» и всю собранную помощь передали Таттинскому улусу.