Стартовал I Международный инклюзивный Smart-art фестиваль

14 марта состоялось торжественное открытие I Международного инклюзивного Smart-art фестиваля «Заяви о себе!» в Саха академическом театре имени П.А. Ойунского.

Целью фестиваля является формирование открытого инклюзивного образовательного пространства стран Арктического региона. Особенность фестиваля в том, что он объединяет в единые инклюзивные творческие и интеллектуальные команды детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без ограничений в здоровье.

Всего поступило 164 заявки с разных улусов нашей республики и соседних северных регионов. На фестивале собралось 280 участников. География участников фестиваля самая яркая и разнообразная: начиная с детей–представителей самых северных улусов республики – Нижнеколымского и Анабарского, включая Ханты-Мансийский Автономный округ, Магаданскую область; и учителей тех стран, в которых реализуется инклюзивное образование: Нидерланды, Южная Корея, Ямайка, Великобритания, и даже Южно-Африканская Республика.

Поздравили участников приветственным словом директор педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова Алексей Иннокентьевич Голиков, руководитель отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки РС (Я) Лена Борисовна Тен, директор регионального отделения «Мегафон» Александр Владимирович Костерин, заместитель директора международной неправительственной организации «Северный Форум» Ольга Федоровна Терешкина, директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Мария Петровна Петрова, представители Международного образовательного центра «I speak English» Верения Кит и Алена Александровна Лукина, проректор по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности Арктического государственного института культуры и искусства Станислав Семенович Иванов.

На торжественном открытии прозвучали приветствия российских и зарубежных коллег, которые реализуют инклюзивное обучение: из Ханты-Мансийского Автономного округа, Ямайки, Латвии и Южной Кореи. Директор школы ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» Татьяна Федотовна тепло поздравила участников и отметила:

«Фестиваль – пример того, каким должно быть наше общество. Сегодня мы передаем важное послание об инклюзивном обществе, в котором ценен каждый, в котором царит дух понимания, мира, терпимости и уважения. В процессе подготовки к фестивалю мы увидели, как люди раскрывают свои лучшие человеческие качества: доброту, стремление к созиданию, щедрость души. Выражаем признательность народному депутату республики Елене Голомаревой за содействие в предоставлении нам сцены самого лучшего театра республики и родному Министерству образования и науки за возможность достойно провести столь значимое мероприятие. Вместе мы способны изменить мир, основываясь на принципах инклюзии: в доброте, понимании и поддержке!»

Кульминацией торжественного открытия стал парад участников из 14 команд со всех уголков нашей республики, которые прошли первый отборочный этап.

После торжественного открытия участники в составе инклюзивных команд демонстрировали свои проекты по трем направлениям: «Тэтим. Ритм. Rhythm» (музыкально-исполнительское и танцевальное мастерство), «Толкуй. Интеллект. Smart» (технические направления, моделирование) и «Уус-уран. Искусство. Аrt» (декоративно-прикладное искусство).

Компетентное жюри во главе учителей, практикующих инклюзивное обучение: Верении Кит (Ямайка), Марлоу Древел (Нидерланды), Кристин Болт (Ямайка), Грег О Флаерти (Великобритания) и представителей ООО «Майтона», регионального филиала «Сахателеком», «Мегафон», ГАУ «Технопарк», Арктического государственного института культуры и искусства, Управления федеральной службы судебных приставов по РС (Я), Высшей школы музыки РС (Я), Лингвистического центра «Intensus», образовательного центра «IspeakЕnglish» оценили множество талантливых и творческих работ. Особо всех поразила работа одаренного ученика 4 «б» класса ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» Айтала Охотина — «Мультибокс», который одновременно является и кулером, и зарядным устройством, и динамиком, и танцующим и светящимся объектом в виде робота. Участники из Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской области представили свои работы дистанционно.

Фестиваль продлится два дня. 15 марта в ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» пройдет марафон «Хакатон» и круглый стол в формате workshop «Инклюзия: равные возможности в открытом пространстве». Все участники получат сертификаты, победители и призеры будут награждены кубками и ценными призами.



