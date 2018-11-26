Стартаперу не повезло, его накрыла полиция

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился директор организации, занимающейся поставкой спецодежды. Мужчина пояснил, что выявлен факт хищения имущества со склада предприятия.

Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, работающий кладовщиком в данной организации. Выяснилось, что молодой человек тайно выносил спецодежду со склада, а затем продавал по заниженной цене через интернет-сайт. Таким образом, он похитил имущества на сумму 164 800 рублей.

В настоящее время подозреваемый дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.