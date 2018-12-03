Старт ракеты «Союз-ФГ» с Байконура

Пуск ракеты-носителя выполнен в 14:31 мск. Через десять минут после старта должно произойти отделение корабля от третьей ступени ракеты. Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте «Союза МС-11» являются три плюшевых игрушки, в том числе дракон и эльф. Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти через шесть часов после пуска, в 20:36 мск.

На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

За стартом ракеты наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (бывший астронавт Канадского космического агентства).

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Старт этой экспедиции планировался на конец текущего года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» он был перенесен на 3 декабря.

Космонавт Олег Кононенко в декабре 2011 года в одном из своих полетов в космос сыграл на якутском хомусе на орбите.