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14 августа 2018, 15:25
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Старт продаж чартерного рейса на о. Хайнань из Якутска!

И по уже установившейся традиции знакомим вас с новинками  и лучшими отелями курорта!

Легенды мирового отельного бизнеса — отели ATLANTIS в Дубае и на Багамах пополнились еще одним грандиозным объектом — отелем ATLANTIS SANYA 5*!!! На строительство этого невероятного комплекса было потрачено 1.6 биллиона $. Развлекательный курортный комплекс Atlantis Sanya спроектирован на основе легенды о затерянной Атлантиде! Комплекс состоит из роскошного отеля, грандиозного и суперсовременного аквапарка Aquaventure, океанариума  Lost Chambers, где можно понаблюдать за различными рыбами и морскими животными. Кроме того, гости могу заняться дайвингом, понаблюдать за морскими львами и поиграть с дельфинами!

Еще одно неоспоримое достоинство отеля — 12 лучших на острове ресторанов! Например, рестораном Bread Street Kitchen руководит шеф-повар Мишлен Рамзи, награжденный звездой Мишлен. Кроме того, гости могут посетить уникальный подводный ресторан Ossiano!!!

 

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).

http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news

Источник: ГТА Тур Люкс.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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