Старт Осуохаю дают дети!

Александр Джурович Данилов, глава общества “Осуохай» уверен, что сохранность родного языка тесно связано с воспитанием детей в среде традиционной культуры. И поэтому вот уже много лет, он и заведующая детским садом №51 «Кэскил» Сардаана Михайловна Захарова проводят удивительный конкурс Осуохая, который, по счастливому совпадению, стал стартовой точкой летних состязаний во время Ысыахов. Ведь каждый сезон этот детский сад завершает своим маленьким ысыахом, который выстраивается по всем канонам. Это живая среда нахождения ребенка с малых лет в традиционной культуре и обучения языку.

Воспитанники детсада «Кэскил» готовятся к конкурсу осуохай, как взрослые. Они так же настраиваются, так же в их головах проявляются слова великого Осуохая и маленькая Айыына Васильева из группы “Кустук (Радуга)” – 1 место, Мичийэнэ Никитина из группы “Ньээм-ньээм (Одуванчик)” – 2 место, пятилетняя Нарыйа Федорова – 3 место завоевали свои призовые места в настоящей борьбе.

Трудный выбор в жюри принимали заслуженная сказительница Осуохая Светлана Васильевна Сивцева, молодая, но известная Маргарита Акимова и координатор проекта, член Совета общества ньосуохай Александр Лаврентьевич Тарский. По словам Александра Тарского, каждый из детей – маленьких сказителей заслуживает победы, и поэтому всем участникам были вручены призы.