Старик укатил на чужом велосипеде в Якутии

Воспитатели и работники одного из детских садов с. Сунтар проходили медосмотр в районной поликлинике. Многие из них пришли на велосипедах и припарковали их на участке медучреждения. Закончив с обследованием, одна из воспитательниц собралась обратно домой, но не обнаружила на парковке свой велосипед. Ей пришлось обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Сунтарскому району был задержан 76-летний местный житель. Со слов гражданина преклонного возраста следует, что он является поклонником велоспорта и похитил транспортное средство для своих интенсивных тренировок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенное изъято.