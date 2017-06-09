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Старейший работник Хатасского свинокомплекса награждена медалью «За доблестный труд»

Вчера заслуженная награда нашла человека труда – Лидию Давыдовну КОРОТКИХ, старейшего работника ОАО «Хатасский свинокомплекс», свинаря-оператора репродуктивного цеха с 18-летним стажем. Ей вручена медаль Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) «За доблестный труд». Награду Лидии Давыдовне вручил председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ.

Примечательно, что вручение награды совпало со знаменательной датой Лидии Коротких – с 65-летием. Поздравить коллегу с юбилейной датой собрался коллектив Хатасского свинокомплекса. Юбиляра поздравили директор предприятия Роман ДМИТРИЕВ, председатель рескома профсоюза работников АПК Борис НИКОЛАЕВ, профсоюзный комитет предприятия. Все они выразили слова благодарности Лидии Давыдовне за добросовестный труд, высокие показатели и наставничество. «Такие работники как Лидия Давыдовна составляют костяк нашего коллектива, своим присутствием сплачивают работников, молодежь на них равняется и прислушивается их», — отметил директор Роман Дмитриев.

Профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев также поблагодарил юбиляра за добросовестный труд и передачу опыта и традиций трудолюбия молодым коллегам. Он отметил, что медаль «За доблестный труд», учрежденная в прошлом юбилейном для профсоюзов Якутии году, является высшей наградой Федерации профсоюзов. Медаль вручается людям труда за достижения в труде, существенный вклад в развитие народного хозяйства.

Лидия Коротких работает свинарем-оператором в Хатасском свинокомплексе 18 лет. «Более 30-ти лет назад пришла работать в Хатасский совхоз овощеводом. Когда окончательно распался совхоз, перешла сюда на работу. Считаю, что плохих профессий не бывает. Здесь у нас тоже особенная работа, свои показатели, к достижению которых мы стремимся. Под моим контролем 40 свиноматок. Каждая из них приносят плод, я выращиваю этих поросят. Прихожу на работу в 7-30, кормим-поим поросят, чистим и поросят, и кормушки, нужно под них насыпать опилки и многое другое. Время проходит незаметно. 1 тур состоит из 75 дней, в течение которых работаем без выходных. Как сдаем тур, отдыхаем 10 дней», — рассказывает о работе Лидия Коротких. Как признается сама героиня, ее трудовая деятельность подходит к концу: «Все-таки наша работа – тяжелый физический труд, а годы берут свое. Знаю, что буду скучать по родному предприятию, родным коллегам. Но дети настаивают, чтобы я уже уходила на заслуженный отдых», — вздыхает Лидия Давыдовна.

Но все же она отмечает, что уйдет с легким сердцем, потому что уверена в перспективное будущее родного предприятия. «Да, были очень сложные времена. Не хватало корма для поросят, из-за поломок техники не вывозился навоз, зарплата задерживалась. А теперь, с приходом нового директора, ситуация меняется в лучшую сторону. Открываются магазины, строится убойный цех. Условию труда работников тоже уделяется большое внимание.

Восстановили паровое устройство, автоматизирован поильник и даже стеклопакеты установили в корпусах. Стало намного легче работать. Хочу, чтобы этот ритм не сбавлялся, а только нарастал. В нашем предприятии хороший потенциал, есть большие возможности к дальнейшему развитию», — поделилась с нами старейший работник Хатасского свинокомплекса Лидия Коротких.

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Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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