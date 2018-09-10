Старейший музей республики приглашает в Якутск XIX столетия

В Якутском музее им. Ем. Ярославского пройдет лекция – презентация по выставке «План города», посвящённой 386 – летию города Якутска. На лекции посетители познакомятся с историей города с помощью дореволюционных планов и фотографий города.

Лекцию проведет сотрудник отдела истории музея Сергей Слепцов:

«Мы с вами совершим путешествие во времени и отправимся в Якутск XIX века. Мы увидим с вами улицы старого города, посетим его достопримечательности. В этом нам помогут план города Якутска 1846 г. и фотографии из фондов нашего музея».