Старейший музей республики приглашает в Якутск XIX столетия

В Якутском музее им. Ем. Ярославского пройдет лекция – презентация по выставке «План города», посвящённой 386 – летию города Якутска. На лекции посетители познакомятся с историей города с помощью дореволюционных планов и фотографий города.
Лекцию проведет сотрудник отдела истории музея Сергей Слепцов:
«Мы с вами совершим путешествие во времени и отправимся в Якутск XIX века. Мы увидим с вами улицы старого города, посетим его достопримечательности. В этом нам помогут план города Якутска 1846 г. и фотографии из фондов нашего музея».
Дата проведения: 14 сентября в 10:30.
Место проведения: Проспект Ленина 5/2, Главный корпус Якутского музея им. Ем. Ярославского, 2 этаж.
Вход свободный.
Источник: Якутский музей им. Ярославского
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