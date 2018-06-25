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Станислав Сивцев: Моя партия – жители Сайсар!

Недавно прочитал пост депутата Гордумы Якутска Станислава Сивцева в инстаграмме и подумал, что написано сильно, обоснованно и мотивированно. Но больше всего обратили на себя внимание слова депутата: «… моя партия – жители Сайсар», которые отразили весь лейтмотив обращения – работать во благо людей, достигать осязаемые результаты. Невольно вспомнилось одно из выступлений президента США Франклина Рузвельта, которые он произнес в период Великой Депрессии: «… я стою перед вами не как представитель Демократической партии, а как представитель всего народа Америки…». И конечно, мне было очень интересно поговорить с таким человеком.

— Станислав Иванович, откуда это обращение – «Моя партия — Жители Сайсар»?

— Я всегда был и есть откровенен со своими избирателями. Прошедшие пять лет стали, пожалуй, самыми трудными в жизни. Но в то же время, это период, когда я не раз испытывал чувство радости от проделанного труда. И так было достаточно часто – когда организовывал расселение жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда и строительство новых домов, когда внес свою лепту в обеспечении безопасности на улицах Сайсар, в момент запуска возведенного нами стационарного поста полиции, когда были построены детские и спортивные площадки, оказывалась помощь детям, пенсионерам и малоимущим.

Полагаю что, в целом я оправдал надежды избирателей, я постарался, чтобы ни один наказ не остался не выполненным. В течение всего своего депутатского срока я был открыт и честен перед своими избирателями. В ходе последней встречи жители Сайсар высоко оценили мою деятельность как депутата, как человека, который всегда отстаивал их интересы. Они знают, что они могут всегда на меня положиться. Конечно, в политической науке коалиция может быть партийной, но у меня коалиция с народом, с моими избирателями округа Сайсары, я беспартийный.

— В своей еще прежней предвыборной программе вы отмечали, что Сайсары как микрорайон должен стать не хуже любого центрального квартала Якутска. Но пока Сайсарам еще далеко до «центрового комфорта». На ваш взгляд, что необходимо сделать в первую очередь для кардинального улучшения ситуации?

— Нужна грамотная градостроительная политика города Якутска. Такая политика должна реализовываться на основе концепции развития территорий города, которая предусматривает четкое определение спальных кварталов, выделение промышленных микрорайонов, экологичных зон. И все жилищное строительство должно вестись с учетом такой концепции. Сегодня, увы, действует тот генплан, который был принят много лет назад и не имеет концептуальной основы. Этот генплан представляется обезличенным, безыдейным. Необходимо пересмотреть генплан, всю градостроительную политику, с тем, чтобы наш город развивался планомерно, а не хаотично.

— Кстати, насчет экологически чистых районов Якутска. Наш город просто задыхается в бетоне и пыли, зеленых зон практически нет. И даже два года назад территорию Парка культуры и отдыха пытались урезать под какими-то непонятными предлогами. Помнится, вы там не последнюю роль сыграли в защите лесной зоны.

— Тогда не только я, но и многие представители общественности выступили за то, чтобы территория парка оставалась стопроцентно неизменной, чтобы часть парка не отводили под другие цели — для частного пользования или для мусорных свалок. Тогда удалось отстоять нашу единственную лесную зону. И та история еще раз стала подтверждением того, что общество, консолидировавшись, может достигнуть своей цели, даже если встретит на своем пути сопротивление или бездействие властей.

— Соглашусь с вами, что сегодня общество приобрело или приобретает необходимую силу. Как вы относитесь, например, к вопросу о защите или развитии родных языков, вызвавшему большой резонанс в обществе?

— Считаю, что без родного языка как части культуры народ рискует потерять свою самобытность, идентичность. К примеру, якутский язык, якутскую литературу обязательно надо преподавать в школах, в нашем университете. Однако в такой большой федеративной стране, как Россия, оправданно то, что должен быть единый и, наверное, единственный государственный язык – русский. Главное, чтобы в регионах, в том числе в национальных республиках, люди жили счастливо, говорили смело на своем родном языке, развивали свою культуру, экономически процветали.

— Как раз кстати, что перешли к теме экономики. Вы как депутат Гордумы являетесь инициатором и разработчиком нормативно-правового акта по муниципально-частному партнерству. Некоторые эксперты утверждают, что механизмы МЧП не только вовлекают бизнес в проекты по решению социальных проблем, но и значительным образом побуждают людей проявлять инициативу.

— Я согласен с этим, и скажу даже большее: механизмы МЧП вовлекают больше людей в бизнес. Как предприниматель, убежден, что благодаря сотрудничеству через проекты государственной или муниципальной власти и бизнеса не только строятся новые дома, сносятся аварийные постройки, возводятся детские сады, школы и другие социальные объекты, но и развиваются творчество, предпринимательский дух у людей. Ведь станет ясно, что предприниматель – это не только тот человек, который преследует чисто коммерческие интересы, но и творящий добро для других людей, для родного города, вкладывающий часть своей жизни и заработанных средств. Считаю, что предпринимательством должна заниматься большая часть населения Якутска – и это станет главным фактором развития города, процветания жителей столицы республики. Не раз в этом убеждаюсь, работая в Постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы – сколько инициативных, творческих, неравнодушных людей у нас в Якутске!

— Станислав Иванович, спасибо за беседу. Хочу в завершение поздравить вас с традиционным праздником – с Ысыахом.

— Действительно, мы все в эти дни празднуем национальный праздник Ысыах. Хочу пожелать всем жителям и гостям Якутска, всем якутянам счастья, здоровья, добра, процветания. Хочу также заверить еще раз, что приложу все силы, свой опыт для решения проблем, которых еще немало. Буду работать вместе с вами, и мы обязательно сообща сделаем нашу жизнь лучше!

Источник: Интервью брал Владислав Петров.              
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