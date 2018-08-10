Станислав Черчесов подтвердил свой приезд в Якутск

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приедет в Якутск 20 августа. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил исполнительный директор Футбольного союза Якутии Михаил Бондаренко.

«Станислав Черчесов приедет в Якутск в составе делегации из шести человек, где также будет бывший игрок сборной России Алексей Смертин и другие ветераны», — сказал Михаил Бондаренко.

Делегация в течение двух дней — 20 и 21 августа — проведет мастер-классы для юных футболистов, обсудит проблемы спорта в регионе.

Михаил Бондаренко сообщил, что Станислав Черчесов прибудет по приглашению президента Футбольного союза Якутии Владимира Кожевникова.