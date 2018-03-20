Стань специалистом в области воспитания детей – вожатым!

Вопросам подготовки к работе в детских учреждениях вожатого следует уделять особое внимание, ведь вожатый – это человек, принимающий непосредственное участие в воспитании детей.

Невозможно не согласиться с тем, что в детских лагерях должны работать сертифицированные вожатые. Безопасность, компетентностный и личностный подход, чуткий педагогический такт – ключевые позиции в работе каждого вожатого. Кому, как не вожатому, приходится реализовывать задачи современного образования – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. С этой целью с 2018 года в детских учреждениях будут работать специалисты, прошедшие курсы подготовки.

В этом году Центр «Сосновый бор» совместно с «Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова» проводит курсы подготовки вожатых. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» включает в свои трудовые действия организацию коллективной творческой деятельности детей в рамках временного детского коллектива в соответствии с их возрастными особенностями и возможностями здоровья, создание условий для развития самоуправления и формирования у детей активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни, развития творческих способностей, поддержку социальных инициатив и др.

Программа будет реализована с использованием дистанционных образовательных технологий в очно-заочной форме:

Заочная сессия — с 26 марта по 2 апреля 2018 г.

Очная сессия – с 3 по 06 апреля 2018 г.

После курсов слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано удостоверение установленного образца СВФУ им. М.К. Аммосова о прохождении повышения квалификации в объёме 144 часов, что дает право специалисту работать в качестве вожатого в организациях отдыха детей и их оздоровления.

По итогам курсов 7 апреля 2018 г. во Дворце детского творчества пройдет Республиканский фестиваль педагогических отрядов. В программу фестиваля войдут дискуссионная площадка руководителей, представителей ПО РС (Я), работа по отрядам, защита, рефлексия, концерт- презентация отрядов с участием звезд якутской эстрады и ярмарка вакансий.

Регистрация слушателей на курсы начнется с 21 марта 2018 года. Доступ к материалам дистанционного курса, практическим и зачетным заданиям будет открыт для слушателей с 26 марта 2018 года.

Если вы считаете, что быть вожатым – это призвание, и хотите проявить себя в качестве специалиста в области воспитания, то отправляйте ваши заявки до 22 марта 2018 г. на электронный адрес dariyapetuhova@mail.ru. Программа курсов размещена на сайте ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»» https://sosnovybor-ykt.ru/. По всем интересующим вас вопросам обращаться в отдел воспитания и дополнительного образования Центра «Сосновый бор» по т/ф: 89248687011, Петухова Дария Семеновна.