Стань миллионером: Подробности дела о взяточничестве главы Усть-Маи

По данным следствия, в 2016 году между главой и одним из индивидуальных предпринимателей в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда был заключен контракт на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Поселок Усть-Мая» в строящемся доме.

В последующем глава из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения получил от одного предпринимателя взятку в сумме 1 миллиона рублей за содействие в принятии выполненных им работ, а также полной выплаты по муниципальному контракту.

Следователи установили, что денежными средствами глава распорядился по своему усмотрению, приобретя в личную собственность лодочный мотор иностранного производства стоимостью 490 тысяч рублей, дорогостоящее ружье от иностранного производителя стоимостью 120 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства глава потратил на расходы в свой отпуск.

В отношении него судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, по ходатайству следствия на период предварительного расследования и судебного следствия глава отстранен от должности.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.

На основании собранных следствие доказательств его виновности обвинительное заключение утверждено прокурором, и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Саха (Якутия). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло УФСБ России по Республике Саха (Якутия).