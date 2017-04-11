Стань хозяином частного дома на «Аве Мега Дискотеке»!

22 апреля в спортивном комплексе «Триумф» состоится самый ожидаемый и грандиозный фестиваль «Аве Мега Дискотека» с участием ярчайших артистов российской эстрады: любимец публики Митя ФОМИН, лидер легендарной группа «Рефлекс» Ирина НЕЛЬСОН, эпатажный ШУРА, группа «Челси» и финалист телевизионного конкурса «Голос 2» Александр БАБЕНКО.

Организаторы покажут вам яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд. Живой звук, инструментальное исполнение, блистательный шоу-балет, откровенные монологи и общение с залом раскроют артистов с абсолютно новой стороны.

Ведущие фестиваля: Эдик ЯКУТ и Лиза ГАЗИЗОВА. Супер приз – роскошный частный дом. А также айфон, путевка в Таиланд, сертификат на обучение в автошколе и другие ценные призы.

Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и ТРК «Туймаада» (1 этаж). Справки по телефону: 700-701. Не пропустите самое убойное мероприятие этой весны! До встречи в ЦСП «Триумф»!



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