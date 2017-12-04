Стало известно кто победил в Юрюнг-Хае Анабарского улуса

Согласно информации ЯСИА, на выборах главы Юрюнг-Хаинского национального (долганского) наслега убедительную победу одержал Канат Алькенов. Он смог взять 309 голосов, что составляет 72,88% от общего количества пришедших на выборы.
Второе место осталось за графой «против всех». На третьем месте второй кандидат Василий Федоров, за которого отдали голоса 20 жителей наслега. Явка составила 60,49%.
Канат Алькенов — действующий глава МО «Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег», был выдвинут на выборы политической партией «Единая Россия».comments powered by HyperComments