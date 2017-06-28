Стало известно имя лучшего монтёра пути «Железных дорог Якутии»

Лучшим монтёром пути Республики Саха (Якутия) признан Кайрат Абдувалиев.

В городе Алдане прошел Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтёр пути» среди сотрудников компании «Железные дороги Якутии». В конкурсе приняли участие 12 работников путевых дистанций Алдана, Нерюнгри и Бестяха, которые состязались за главный приз – Кубок первого президента Якутии Михаила Николаева. Награда учреждена в этом году в честь 80-летнего юбилея Первого Президента Республики Саха (Якутия) и по решению организаторов будет переходящей. А победитель личного первенства получает право участвовать во Всероссийском этапе конкурса.

Практическая часть состязания состояла из четырёх задач: выставить ограждение, поменять укладку на рельсах, забить «костыли», закрепить противоугонные скобы. Задачи нужно было выполнить быстро и качественно. Все участники сошлись во мнении, что практическая часть экзамена не принесла никому сложностей, потому что это повседневная деятельность каждого и в обычные дни любой монтёр пути старается выполнять свою работу быстро и качественно. Кроме практических навыков, конкурсантам предстояло продемонстрировать теоретические знания. Каждому участнику пришлось проходить индивидуально разработанный тест, состоявший из тридцати заданий. На решение экзаменационного билета отводилось всего 20 минут. Чтобы уложиться вовремя и не допустить ошибок, нужно знать о путевом хозяйстве и охране труда в этой сфере всё, что называется, вдоль и поперёк.

«Теоретическая подготовка участников – на весьма высоком уровне, особенно хотелось бы отметить состав команды Бестяхской дистанции пути, хотя железная дорога пришла в Нижний Бестях сравнительно недавно»,– подводя итоги, сказал первый заместитель главного ревизора АО «АК «ЖДЯ», председатель жюри конкурса Сергей Былков.

«Все участники – профессионалы, каждый из них отработал в компании не менее трёх лет, имеет высокий разряд, неоднократно награждался за успехи и достижения в работе», – говорит заместитель директора по персоналу АО «АК «ЖДЯ» Анатолий Щербак. – Составу жюри было непросто, поскольку пришлось выбирать лучшего среди лучших!»

Все конкурсанты были награждены ценными подарками, обладатели призовых мест получили денежные сертификаты. Главный приз завоевали хозяева площадки – состав Алданской дистанции пути. А лучшим монтёром пути стал Кайрат Абдувалиев из Нерюнгри. Он представит Якутию на Всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии».