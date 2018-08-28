Стали известны результаты проб воды в реке Вилюй

Результаты лабораторного контроля качества воды р. Вилюй от 27 августа (Нюрбинская СИГЭКиА)

В районе с. Сунтар концентрация взвешенных веществ зафиксирована на уровне 678,3 мг/дм3 (на 09:00)

Выше г. Нюрба концентрация взвешенных веществ – 389 мг/дм3 (на 09:00). В 14:00 концентрация взвешенных веществ – 210,1мг/дм3.

Выше с. Верхневилюйск концентрация взвешенных веществ – 109,2 мг/дм3 (на 09.00).

В устье р. Малая Ботуобуя в данное время госинспекторы Минэкологии РС(Я) совместно с гидрологами Якутгидрометцентра проводят гидрологические и гидрохимические исследования.

Специалистами визуально зафиксировано, что вода р. Малая Ботуобуя и р. Вилюй до с. Сюльдюкар очистилась. Прохождение загрязненной взвешенными веществами воды фиксируется в Сунтарском и Нюрбинском районах. Оперативный отбор проб продолжается.