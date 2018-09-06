Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина

Стали известны имена первых полуфиналистов XI Международного турнира памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина. Вечером мы узнаем, кто в этом году будет бороться за золотые медали престижного соревнования.

Несмотря на рабочий день, в спорткомплекс «Триумф» пришло достаточно много зрителей. По крайней мере, до обеда три центральные трибуны были почти заполнены.

Схватки в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов проходили сразу на трех коврах. Уследить за всеми поединками, проходящими одновременно, было сложно.

По воле жребия в первых же поединках в одно время выступали якутяне Яков Павлов (57 кг), Арыйан Тютрин (57 кг) и Виктор Рассадин (65 кг). Если первый сопернику уступил, то двое других к радости якутских болельщиков начали соревнования с победы.

Большое внимание вызвали одни из самых титулованных участников японец Рэй Хигучи (61 кг) и итальянец Франк Чамизо (74 кг). Японский атлет ярко провел две встречи, уверенно победив соперников. Зато итальянский спортсмен удивил: в стартовом поединке все ждали от него захватывающей борьбы с каскадом красивых приемов. Однако олимпийский призер боролся на удивление неторопливо, не форсируя событий. Победу над дагестанцемАхмедом Усмановым он одержал на более высоком классе, но не порадовал зрителей молниеносными атаками. Но уже во втором круге Чамизо не оставил шансов румыну Артему Постика – 12:2.

По итогам утренних схваток в полуфиналы пробились якутяне Арыйан Тютрин (57 кг), Виктор Рассадин (64 кг) и Герман Устинов (74 кг).

Полуфинальные встречи назначены на 18.00. Финалы в названных весовых категориях начнутся завтра, 7 сентября в 19.00.

Также завтра до обеда можно увидеть поединки квалификационной стадии в весах 61, 70, 79, 92 и свыше 125 килограммов.