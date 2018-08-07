Стала известна дата приезда в Якутию коммуниста Павла Грудинина

Кандидат в президенты от КПРФ на выборах в марте 2018 года Павел Грудинин посетит Якутию, чтобы «поближе познакомиться с республикой».

Сообщение о его приезде News.Ykt.Ru подтвердил секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев.

«Да, Грудинин 28 августа приедет в Якутск. Подробная программа мероприятий пока не определена, точнее будет известно после 25 августа. Его основная цель — провести встречу с населением, познакомиться с народом», — сказал Губарев.

Напомним, на выборах президента РФ в марте 2018 года Грудинин набрал в Якутии самый высокий процент по сравнению с другими регионами, заняв второе место после Владимира Путина. За кандидата от КПРФ отдали свои голоса 27,25% жителей республики.