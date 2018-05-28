Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность

Глава Якутии Егор Борисов подал сегодня в отставку. Согласно Конституции Якутии — временно исполняющим обязанности главы Якутии стал премьер-министр Евгений Чекин. Выборы главы Якутии пройдут этой осенью. Чекин Евгений Алексеевич родился 24 августа 1973 года в п/х Красное, Ярославского района, Ярославской области. Окончил в 1997 году Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» с квалификацией «врач», в 2004 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит» с квалификацией «экономист». Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2016 года №1448 назначен Председателем Правительства Республики Саха (Якутия). Трудовая деятельность 09.1991 -07.1997 Учеба в Ярославской государственной медицинской академии 04.1995 -09.1997 Санитар, фельдшерстанции скорой помощи 09.1997 — 07.1998 Интернатура в Ярославской государственной медицинской академии 06.1998- 02.2002 Врач станции скорой медицинской помощи, 02.2002- 07.2003 Главный врач санатория-профилактория 07.2003- 11.2003 Руководитель МРФ по защите прав и интересов АНО «РФЦ» 11.2003-04.2005 Директор автономной некоммерческой организации «Региональный Фондовый Центр» 05.2005-04.2007 Гл. экономист финотдела, гл. менеджер по маркетинговым операциям, ст. кредитный эксперт ОАО «БИНБАНК» 04.2007-11.2007 Директор филиала ОАО РК «Номослизинг» 04.2008-05.2009 Исполнительный директор обособленного подразделения ОАО «ВТБ-лизинг» 08.2009-08.2011 Начальник отдела ГЧП Департамента экономического развития Ярославской области 08.2011- 10.2012 Руководитель Департамента государственно-частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики РС (Я) comments powered by HyperComments Источник: SAKHALIFE.RU

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