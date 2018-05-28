Стал известен врио главы Якутии до выборов: его биография и трудовая деятельность

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Глава Якутии Егор Борисов подал сегодня в отставку.
Согласно Конституции Якутии — временно исполняющим обязанности главы Якутии стал премьер-министр Евгений Чекин.
Выборы главы Якутии пройдут этой осенью.
Чекин Евгений Алексеевич родился 24 августа 1973 года в п/х Красное, Ярославского района, Ярославской области.
Окончил в 1997 году Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» с квалификацией «врач», в 2004 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит» с квалификацией «экономист».
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2016 года №1448 назначен Председателем Правительства Республики Саха (Якутия).
Трудовая деятельность
|09.1991 -07.1997
|Учеба в Ярославской государственной медицинской академии
|04.1995 -09.1997
|Санитар, фельдшерстанции скорой помощи
|09.1997 — 07.1998
|Интернатура в Ярославской государственной медицинской академии
|06.1998- 02.2002
|Врач станции скорой медицинской помощи,
|02.2002- 07.2003
|Главный врач санатория-профилактория
|07.2003- 11.2003
|Руководитель МРФ по защите прав и интересов АНО «РФЦ»
|11.2003-04.2005
|Директор автономной некоммерческой организации «Региональный Фондовый Центр»
|05.2005-04.2007
|Гл. экономист финотдела, гл. менеджер по маркетинговым операциям, ст. кредитный эксперт ОАО «БИНБАНК»
|04.2007-11.2007
|Директор филиала ОАО РК «Номослизинг»
|04.2008-05.2009
|Исполнительный директор обособленного подразделения ОАО «ВТБ-лизинг»
|08.2009-08.2011
|Начальник отдела ГЧП Департамента экономического развития Ярославской области
|08.2011- 10.2012
|Руководитель Департамента государственно-частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики РС (Я)
Источник: SAKHALIFE.RU