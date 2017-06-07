Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?

Как сообщают источники vesti14 , в ближайшее время будет объявлено о назначении Александра Седалищева председателем Верховного суда Якутии, правда с приставкой «и.о.».

Как пояснил источник, приказ о назначении Седалищева был подписан буквально в последний день работы уходящего на пенсию председателя Верховного суда Якутии Людмилы Горевой. Что её заставило назначить Седалищева исполняющем обязанности не ясно. Но напомним, в марте, Высшая квалификационная коллегия судей России забраковала всех четырёх кандидатов на должность главы республиканского суда, в том числе Александра Седалищева.