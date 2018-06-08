Стал известен кандидат на должность руководителя регионального исполкома ЕР

7 июня состоялось заседание Президиума Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках которого был рассмотрен вопрос о руководителе Регионального исполнительного комитета Якутского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решением членов Президиума кандидатура Шибаева Леонида Анатольевича будет направлена на согласование в Президиум Генерального Совета Партии для назначения Руководителем исполкома. Ранее занимавший эту должность Никифоров Дмитрий Власиевич покинул должность Руководителя исполкома в связи с переходом на другую работу.

Леонид Анатольевич с 2009 по 2015 годы уже работал в Исполкоме в качестве Первого заместителя руководителя и ВРиО Руководителя исполкома и, соответственно, обладает опытом партийной работы.

СПРАВКА:

Шибаев Леонид Анатольевич родился в 1969 году в городе Якутске, имеет высшее образование по специальности «Зооинженер» и «Государственное и муниципальное управление». Работал в некоммерческих организациях, исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) и хозяйствующих субъектах. Член Партии, член Регионального политического совета Партии.