Стадион «Туймаада»: дан старт массовой сдаче норм ГТО

Сегодня, 3 мая на стадионе «Туймаада» открыты центральные ворота, и с утра здесь было очень оживленно. На стадион пришли люди, желающие испытать себя, в большинстве своем уверенные в своей силе и возможностях, чтобы получить нагрудные значки ГТО.

Отметим, с 3 по 5 мая любой желающий может прийти на стадион «Туймаада» и выполнить нормативы комплекса ГТО. Мероприятие проводится при совместной организации Управления физической культуры и массового спорта республики и Федерации профсоюзов республики. Девиз мероприятия – «Мир. Май. ГТО».

В торжественном открытии Единого дня сдачи норм комплекса ГТО приняли участие председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ, 1 заместитель министра спорта республики Семен ЧЕРДОНОВ, официальный посол ГТО в республике, абсолютной чемпион мира по бодибилдингу Александр ГРЕНАДЕРОВ, а также заместитель руководителя управления физической культуры и массового спорта республики – регионального оператора ГТО в РС(Я) Андрей ИГНАТЬЕВ.

Николай Дегтярев поздравил собравшихся с Единым днем сдачи норм ГТО и пожелал побольше золотых значков: «2 года назад между Федерацией профсоюзов и Министерством спорта республики было подписано соглашение о внедрении сдачи норм ГТО в трудовых коллективах республики. А 26 апреля этого года подписано республиканское соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между Правительством республики, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей республики, где отдельным пунктом прописано о внедрении сдачи нормативов комплекса ГТО в трудовых коллективах с сохранением среднемесячной заработной платы. Поэтому мы рекомендуем трудовым коллективам внести коррективы в коллективные договора с учетом данного нововведения. Уверены, что эти условия дадут большой толчок развитию физкультуры и массового спорта в нашей республике», — подчеркнул профсоюзный лидер республики.

1 заместитель министра спорта республики Семен Чердонов сообщил, что на сегодня в портале gto.ru зарегистрировались 68 тысяч якутян. «Желаю всем вам получить золотые и серебряные значки, чтобы вы гордились сами собою, и вами гордились ваши родные и коллеги», — сказал Семен Сергеевич. Официальный посол ГТО в республике Александр Гренадеров призвал собравшихся также получить золотые значки. «Золотой значок ГТО – это показатель нашей стойкости. Давайте сдадим нормы ГТО на золото и покажем всем уровень республики», — сказал он.

На стадионе «Туймаада» сегодня собрались работники из трудовых коллективов, которые с согласия своего руководства испытывают свои физические возможности. По словам инструктора, учители физкультуры Кангаласской средней школы Дениса Хабарова, за полтора часа с начала работы норму ГТО наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье сдали около 50-ти человек. «Уровень достаточно хороший. Видно, что люди занимаются спортом», — говорит Денис Петрович.

Все испытания на сегодня прошли работники Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска. Как сообщила председатель первичной профсоюзной организации Управления Людмила Анисимова, результаты на сегодня неплохие. «Мы занимаемся спортом для себя. Поэтому сегодняшние испытания не стали слишком сложными. Надеемся на золотые и серебряные значки», — говорит Людмила Анисимова.

Со своим коллективом нормативы комплекса ГТО сегодня сдал руководитель Ленского бассейнового водного управления Росводресурсы Иннокентий Андросов. «Принято коллективное решение, что все сдаем нормативы ГТО. Несмотря на начавшийся ледоход на реке Лена, мы выкроили время для этого дела. Лично я поддерживаю эту инициативу, и считаю, что нормы ГТО должны сдать все трудящиеся. Ну а в нашем коллективе, безусловно, будет организовано поощрение сдавшим нормативы комплекса ГТО», — сказал руководитель ЛБВУ Иннокентий Андросов.

Напомним, сегодня, 3 мая принимаются подтягивание из виса на высокой (мужчины) и на низкой (женщины) перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине и стрельба из пневматической винтовки.

4 мая — стрельба из пневматической винтовки (для тех, кто не успел накануне), бег на 100 метров, бег на 2 и 3 км.

5 мая также стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда (на ипподроме ЯГСХА) и кросс по пересеченной местности на дистанции 2,3,5 км (в парке культуры и отдыха).