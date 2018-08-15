Ссора бывших заключенных закончилась убийством

30-летний уроженец Якутска, ранее судимый за изнасилование, причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, убил мужчину, с которым познакомился в местах лишения свободы во время отбывания наказания.

В ноябре прошлого года они встретились и совместно распивали алкоголь в доме по улице Бабушкина города Якутска. Затем между мужчинами произошел конфликт. Дело в том, что один из них, будущий убийца, для того, чтобы освободиться условно-досрочно, работал комендантом, и требовал от остальных соблюдения правил внутреннего распорядка. Другой упрекнул его в сотрудничестве с администрацией, сказав, что тот «красной масти».

За эти слова мужчина отомстил, ударив обидчика по различным частям тела и, 1 раз, ножом в область грудной клетки. От нанесенной травмы потерпевший умер.

Свою вину обвиняемый признал частично, сообщил, что убивать знакомого он не хотел.

Суд установил, что преступление мужчина совершил в период условно-досрочного освобождения. За убийство ему было назначено наказание — 9 лет лишения свободы. С учетом неотбытого ранее наказания, окончательный срок составил 10 лет. Их преступник проведет в исправительной колонии особого режима. Также в пользу сестры убитого было взыскано 100 000 рублей компенсации морального вреда. Приговор оставлен в силе после рассмотрения апелляционной жалобы осужденного Верховным судом РС(Я), следует из материалов дела, предоставленных пресс-службой Верховного суда.