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30 мая 2017, 11:41
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Сроки открытия навигации для маломерных судов в Якутии

Согласно Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) от 29 мая 2017 года № ОД-126 на территории республики установлены следующие сроки открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам Республики Саха (Якутия) и их выход на водные объекты после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда), на территориях муниципальных улусов (районов) Республики Саха (Якутия):

с 30 мая 2017 года: в Горном, Нерюнгринском, Томпонском, Таттинском (река Алдан), Усть-Алданском (река Алдан), Мирнинском (река Вилюй)  улусах (районах);

с 01 июня 2017 года: в Сунтарском, Нюрбинском (река Вилюй), Верхневилюйском, Вилюйском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском (река Лена), Намском,  Верхнеколымском, Среднеколымском улусах (районах), в г. Якутске, п. Жатай улусах (районах);

Сроки открытия навигации для маломерных судов на территории Республики Саха (Якутия) могут быть скорректированы, исходя из фактических гидрологических условий на водных объектах Республики Саха (Якутия).

Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать правила безопасного судовождения и поведения на воде.

Не стоит забывать, что в районах республики, где навигация еще не открыта, выход маломерных судов категорически запрещен.

 

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Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я).
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