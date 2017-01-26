Срочный набор соискателей для трудоустройства на «Таас-Юрях Нефтегаздобыча»

Центр занятости населения города Якутска объявляет СРОЧНЫЙ сбор резюме соискателей с техническим образованием для трудоустройства в «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», с возможностью прохождения обучения

Общество с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» основано в 2000 г. с целью освоения месторождений углеводородного сырья, расположенных в западной части Республики Саха (Якутия). Этот район чрезвычайно богат сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами и обладает 1/5 частью всех материковых запасов газа России. Компания владеет двумя лицензиями на добычу углеводородного сырья в пределах Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Основная задача Компании состоит в обеспечении наиболее эффективного и своевременного полномасштабного освоения Среднеботуобинского НГКМ.

Место работы: Ленский район

Режим работы: вахтовый метод (месяц через месяц)

Со средним профессиональным образованием требуются:

— Слесарь по ремонту технологических установок;

— Слесарь-ремонтник;

— Оператор технологических установок;

— Оператор товарный;

— Машинист технологических насосов;

— Электрогазосварщик ручной сварки.

С высшим профессиональным образованием требуются:

— Технолог.

Свое резюме можете передать следующими способами:

— при личном обращении в ЦЗН г. Якутска в кабинеты 200 (2 этаж), 104 (1 этаж);

— на электронную почту czan_yak@sakha.gov.ru

— по телефаксам: 42-20-61, 42-20-49, 42-20-37, 42-03-27

Наш адрес: г.Якутск, ул. Петра Алексеева, д.6/1

Телефон горячей линии: 42-20-60