Срочное объявление Саха театра!

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание на изменения в репертуаре Саха театра на июнь 2017 г.: спектакли «Юбилей.Предложение» А.Чехова 9 июня, «Таптал долгунугар уйдаран» (Ассоль.Алые паруса) 10 июня и «Сэрии суруктара» (Письма с фронта) 11 июня отменены в связи с постановкой премьерного спектакля «Төлкө». Возврат билетов осуществляется в театральных кассах г.Якутска. Приносим свои извинения! Күндү көрөөччүлэрбит! Саха театра иһитиннэнэрэр! Бэс ыйын 15 күнүгэр тахсар «Төлкө» испиктээкилгэ күүстээх бэлэмнэнии буола турарынан сибээстээн. бэс ыйын 9, 10, 11 күннэригэр оонньонуохтаах испиктээкиллэр — «Үбүлүөй»/»Ойох кэпсэтии», «Таптал долгунугар уйдаран» уонна «Сэрии суруктара» оонньоммот буоллулар. Дьокуускай куорат каассаларыгар атыыласпыт билиэттэргитин төннөрөргүтүн көрдөһөбүт. comments powered by HyperComments Источник: Худсовет Саха театра

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