Срочно! Утаинская школа под угрозой закрытия

12 апреля 2017 года сотрудником пожарного надзора в целях исполнения требования прокурора Верхнеколымского района была проведена проверка Муниципального казенного образовательного учреждения «Верхнеколымская основная общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) по адресу: РС (Я), Верхнеколымский район с. Утая ул. Утаинская, 1 на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Данный населенный пункт расположен на расстоянии 170 км от пос. Зырянка Верхнеколымского района.

Объектам с пребыванием детей сотрудниками пожарного надзора уделяется пристальное внимание.

Все проверки проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

В последнее годы, учредителем образовательных учреждений- Администрацией МР «Верхнеколымский улус (район)» проводилась определенная работа по объединению образовательных учреждений, изменению наименований юридических лиц. Все это усложняет планирование проверок.

В феврале месяце 2012 года была проведена плановая проверка Утаинской школы, по результатам которой в школе было выявлено 8 нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 150 000 руб. Штраф был уплачен 23 мая 2012 года.

Ежегодно, на образовательные учреждения накладываются большие штрафные санкции в размерах от 150 000 руб., а ведь указанные сумму, направляемые на уплату штрафов можно было направить на устранение нарушений требований пожарной безопасности, не ждать когда придет проверка и будет ставить вопрос о закрытии школ.

Их и так уменьшилось за последние годы. Закрыли детский сад «Светлячок», закрыли детский сад «Звездочка», закрыли здание ДЮСШ но данные объекты были закрыты не за нарушения требований пожарной безопасности.

Хотя следует отметить то, что детский сад «Светлячок» имел неустранимое нарушение требований пожарной безопасности такое как несоответствие огнестойкости здание к этажности. Иными словами детский садик не может быть 2-х этажным деревянным. Дети должны располагаться в деревянном здании только на 1 этаже, за что на детский сад «Светлячок» так же накладывались большие суммы штрафов.

Наложение огромных сумм штрафов эта мера вынужденная, поскольку только наложение таких штрафов заставляет органы местного самоуправления задумается об исполнении своих полномочий, которыми их наделяет ФЗ № 131 от 21.12.2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В настоящее время в Утаинской школе имеют место 20 нарушений требований пожарной безопасности, такие как:

Объект не обеспечен источниками наружнего противопожарного водоснабжения;

Школа не укомплектована необходимым количеством огнетушителей;

системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации

В помещении детского сада, в школе отопительные печи размещены таким образом, что топливники обслуживаются не из подсобных помещений. Печи установлены в одном помещении с пребыванием детей, топливники направлены в сторону нахождения детей. Указанные помещения не имеют вытяжных вентиляций с естественным побуждением;

отопительные печи оставлены без присмотра. На момент проверки в помещении школы отсутствовали истопники;

топка печей осуществлялась во время нахождения детей в школе –садике. Во время проверки в садике находилось спящих 6 детей;

К работе для топки печей допущены кочегары (2-ва человека), не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений, такие удостоверения не представлены;

Электроосветительные приборы эксплуатируются без предусмотренных заводом изготовителем колпаками ( рассеивателями);

В коридоре школы (по направлению к запасному эвакуационному выходу ведущему на тыльную стороны здания) перепад высоты уровня пола составляет 9 см, а так же другие нарушения требований пожарной безопасности.



Все эти нарушения создают угрозу жизни и здоровья детей, находящихся на объекте.

Складывается такое мнение, что проще заплатить штраф в большом размере, чем устранить нарушения требований пожарной безопасности.

12 мая 2017 года прокуратурой Верхнеколымского района в отношении юридического лица: Муниципального казенного образовательного учреждения «Верхнеколымская основная общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и исполняющего обязанности руководителя школы были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1, 3 и 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Указанные материалы административных дел были направлены в ОНД по Верхнеколымскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) для рассмотрения.

19 мая 2017 года указанные административные дела были рассмотрены. По результатам рассмотрения дел вынесены следующие постановления:

В отношении юридического лица МКОУ «ВООШ» о наложении штрафа в размере 150 000 руб., в отношении и. о. руководителя назначен штраф в размере 15 000 руб.

Указанные постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в судебном порядке.

В случае не устранения нарушений требований пожарной безопасности в Утаинской школе, данный объект не будет принят к новому 2017-2018 учебному году.

Органам местного самоуправления следует обратить особое внимание на данный объект.

Закрыть объект не сложно, сложно будет потом все восстанавливать.

Главный государственный инспектор

Верхнеколымского района по пожарному надзору

Майор внутренней службы П. В. Ребров