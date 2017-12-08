Средняя стоимость новогоднего стола в Якутии выросла до 7,6 тыс. рублей

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, сколько стоит в 2017 г. продуктовый набор для новогоднего стола в расчете на семью из четырех человек. В набор включили мясо, колбасы, рыбу, икру, сыр, соки, шоколадные конфеты, фрукты, овощи, водку, коньяк и шампанское, а также ингредиенты для салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой».

Стоимость всего набора, по данным Росстата, в среднем по России за год выросла на 3,76% до 6096,12 руб. Больше всего подорожали икра лососевых рыб (18,57%) и сливочное масло (13,57%). Некоторые продукты подешевели. Например, курица (-7,93%), апельсины (-8,33%), лимоны (-8%).

Дороже всего новогодний набор обойдется в Чукотском автономном округе (8178,84 руб.), Ненецком автономном округе (7733,48 руб.) и Якутии (7641,99 руб.). Дешевле всего – в Ингушетии (3153,26 руб.), Калмыкии (4404,61 руб.) и Чечне (4519,57 руб.).

Продукты для салата «Оливье» (огурцы консервированные, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса вареная, майонез и лук) за год подорожали на 0,84% до 312,68 руб. Стоимость набора для салата «Сельдь под шубой» (сельдь соленая, картофель, свекла, морковь, яйца, майонез и лук) по сравнению с 2016 г. выросла на 1,52% до 152,61 руб.

Кроме того, Росстат подсчитал средние цены на популярные подарки к Новому году. За год мягкие игрушки подорожали на 3,87% до 523,76 руб., книги – на 4,91% до 310,91 руб., тушь для ресниц – на 2,02% до 455,51%, кастрюли – на 3,93% до 723,96%, шоколад – на 1,12% до 835,04 руб. за 1 кг, полотенца – на 3,59% до 300,97 руб., смартфоны – на 5,53% до 8989,97 руб., коньяк – на 1,66% до 1302,69 руб. за 1 л и туалетная вода – на 4,1% до 1720,27 руб. за 100 мл.