Среди школьников Якутска выявят знатоков

24 мая в 10.00 часов в школе № 18 пройдет финал игры «Знатоки Якутска», которая проходит в рамках комплексной программы духовно-нравственного воспитания школьников на основе изучения культуры, истории и традиций родного города «Культурный паспорт школьника».

Среди финалистов школы № 26, 29, 15, 27 и 18. Главный приз — сертификат в компьютерный магазин. Участие в церемонии награждения, которая состоится в 12.30 часов, примет глава города Якутска Айсен Николаев.