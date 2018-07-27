Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье

В этом году будут сданы новые здания школ № 6, № 25 и национальной школы «Айыы кыhата», строящихся по программе государственно-частного партнерства между Правительством Якутии, Окружной администрацией г.Якутска и ООО «Газэнергомонтаж». Ввод объектов предусмотрен «дорожной картой» по переводу школ на односменный режим обучения до 2025 года, утвержденной Окружной администрацией и Якутской городской Думой в 2017 году.

Напомним, что строительная компания “Газэнергомонтаж”, выигравшая открытый конкурс на право заключения соглашения о ГЧП, проведенный Министерством экономики Республики Саха (Якутия) в 2015 году, ведет в Якутске строительство 12 социально-культурных объектов. Компания входит в группу компаний “ВИС” – одним из лидеров реализации проектов ГЧП в России.

В 203 микрорайоне компания строит пять объектов – два детских сада, школу, центр детского творчества и библиотеку. Самый крупный из них – здание национальной школы «Айыы кыhата» на 550 мест.

Как рассказал заместитель начальника Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж” Артем Артемьев, строительство, начатое в прошлом году, должно завершиться до конца 2018 года. “В настоящее время готовность школы составляет 80 %, параллельно ведутся все виды работ, начиная от инженерных сетей и заканчивая отделкой. На стройке заняты около 100 человек”, — сообщил он.

Школа № 6 на 500 мест в районе ДСК на ул. Автодорожная также будет сдана в этом году. Здесь ведутся фасадные работы, устанавливаются окна.

“По монолитному строительству готовность объекта около 90 %, в целом работы выполнены на 60 %. В начале августа планируем начать благоустройство прилегающей территории, до холодов закончим тепловой контур и запустим отопление, к октябрю-ноябрю начнем внутреннюю отделку, завоз и установку оборудования, мебели”, — рассказал Артем Артемьев.

Новое здание школы № 25 строится на месте старой школы и тоже входит в первую очередь строительства по соглашению ГЧП, то есть будет сдано в конце года. Школа на 350 мест готова на 60 %. В августе начнутся работы по благоустройству территории, в том числе построят школьный мини-стадион.

Отметим, что по «дорожной карте» для перехода на односменное обучение до 2025 года в Якутске планируется построить 35 школ, 12 пристроев к школам, 2 надстроя и выкупить 10 объектов под школы.

Депутаты Якутской городской Думы будут осуществлять контроль над своевременным исполнением данного плана.

Председатель гордумы Александр Саввинов считает, что переход школ на односменное обучение необходим не только для развития образования, но и может стать основой для дальнейшего развития всего города Якутска. «Мы движемся в правильном направлении, как и с решением нехватки мест в детсадах. Уже удалось обеспечить доступность дошкольного образования путем строительства и выкупа дополнительных площадей. Следующий шаг – реализация «дорожной карты» по переводу школ на одну смену, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — подчеркнул Александр Саввинов.