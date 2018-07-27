АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.07.2018, 18:00
Происшествия
У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку
27.07.2018, 17:50
Общество
В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника
27.07.2018, 17:40
Столица
Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье
27.07.2018, 17:30
Общество
Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову
27.07.2018, 17:20
Республика
Якутии нужна новая лесопожарная техника
27.07.2018, 17:10
Столица
МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске
27.07.2018, 17:00
Спорт
Резонанс
«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии
27.07.2018, 16:50
Общество
Резонанс
В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»
27.07.2018, 16:40
Столица
На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке
27.07.2018, 16:30
Экология
Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту
27.07.2018, 16:20
Экономика
28 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
27.07.2018, 16:10
Республика
Крупные пожары в Якутии локализованы
27.07.2018, 16:00
Экономика
Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»
27.07.2018, 15:50
Экология
Большая вода в Аргахтахе начинает убывать
27.07.2018, 15:40
Экономика
В Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги
27.07.2018, 15:30
Происшествия
Неисправность самолета привела к задержке рейса Якутск — Красноярск
27.07.2018, 15:20
Столица
Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа
27.07.2018, 15:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»
27.07.2018, 15:00
Экология
В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам
27.07.2018, 14:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии именем художника назвали гору
27.07.2018, 14:40
Красота & Здоровье
BASCONI: Твое яркое лето!
27.07.2018, 14:30
Республика
Эксклюзив
Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 
27.07.2018, 14:15
Культура & Образование
«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска
27.07.2018, 14:01
Происшествия
Экстра
ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ
27.07.2018, 13:30
Общество
Как выходить идеально на любом фото
27.07.2018, 13:00
Происшествия
Наркобарон получил 4 года тюрьмы
27.07.2018, 12:53
Красота & Здоровье
Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям
27.07.2018, 12:45
Происшествия
Житель Якутска оскорбил полицейского
27.07.2018, 12:31
Спорт
Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным
27.07.2018, 12:27
Желток
Фотофакт
Креативные подарки для экс-министра Борисова
27.07.2018, 12:20
Происшествия
В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы
27.07.2018, 12:07
Столица
Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска
27.07.2018, 11:54
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
27.07.2018, 11:49
Республика
Фотофакт
Аномалии в небе взбудоражили интернет
27.07.2018, 11:35
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем работников торговли
27.07.2018, 11:18
Финансы
Резонанс
Дело о банкротстве банка «Таатта» поступило в суд
27.07.2018, 11:09
Столица
В сквере имени Гагарина появились новые скамейки
27.07.2018, 10:55
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленском районе
27.07.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя
27.07.2018, 10:33
Культура & Образование
Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль индийского кино
27.07.2018, 10:20
Происшествия
В Якутске мужчина выпрыгнул из окна больницы
27.07.2018, 10:10
Общество
38 детишек из подтопленного Аргахтаха прибыли в Якутск
27.07.2018, 10:09
Происшествия
Экстра
Природная аномалия: Ветслужба обследовала трупы птиц
27.07.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии педагог несколько раз ударила ребенка по голове
27.07.2018, 9:52
Происшествия
Якутянин контрабандой вез в Монголию алмазы на миллион рублей
27.07.2018, 9:50
Столица
Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
27.07.2018, 9:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной
27.07.2018, 9:40
Происшествия
За что наказали министра Балакшина?
27.07.2018, 9:37
Общество
Диктуй свои законы — II конкурс правовых инициатив ждет ваши проекты
27.07.2018, 9:30
Экология
В Якутске в конце дня ожидается дождь
27.07.2018, 9:29
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Адвокат майора Бронислава Белюнаса просит Федота Тумусова о помощи
27.07.2018, 9:20
Республика
В Якутии гору хотят назвать в честь художника Афанасия Осипова
27.07.2018, 9:10
Культура & Образование
Сенсация
В Якутии нашли останки неизвестных древних млекопитающих
27.07.2018, 9:00
Республика
На паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» введут временное ограничение для грузовых машин
27.07.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Амга разгулялась на ВИП-дачах
27.07.2018, 8:33
Происшествия
Резонанс
«Ролевые игры». На сотрудника якутского СОБРа возбуждено уголовное дело по 3 статьям
27.07.2018, 8:17
Финансы
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса
27.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 27 июля 2018
27.07.2018, 2:28
Желток
Экстра
Телезвезда и писательница опровергла ужасную ватсап-утку
27.07.2018, 0:24
Общество
Сегодня день рождения журналиста, фотографа и общественного деятеля
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
26.07.2018, 21:20
Столица
В Губинском округе открылась площадка для выгула собак
26.07.2018, 19:15
Республика
Резонанс
Сообщение налоговой клиентам банка «Таатта»
26.07.2018, 19:03
Желток
Фотофакт
«День сменился ночью». Природная аномалия в Якутии — Запад озадачен
26.07.2018, 18:00
Экология
Охотникам разрешили самостоятельно снаряжать патроны для длинностволов
26.07.2018, 17:51
Политика
Резонанс
«Родина»: Мы обратились в ЦИК РФ
26.07.2018, 17:50
Экономика
27 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
26.07.2018, 17:40
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал троих предпринимателей-овощников
26.07.2018, 17:30
Общество
В Якутске наградили лучших следователей
26.07.2018, 17:20
Происшествия
Жителя Якутска оштрафовали за стрельбу из сигнального пистолета
26.07.2018, 17:10
Экономика
На паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» заведут электронную очередь
26.07.2018, 17:00
Путешествия
Йога-тур на Мальдивах!
Архив новостей
Столица
27 июля 2018, 17:40
193

Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье

В этом году будут сданы новые здания школ № 6, № 25 и национальной школы «Айыы кыhата», строящихся по программе государственно-частного партнерства между Правительством Якутии, Окружной администрацией г.Якутска и ООО «Газэнергомонтаж». Ввод объектов предусмотрен «дорожной картой» по переводу школ на односменный режим обучения до 2025 года, утвержденной Окружной администрацией и Якутской городской Думой в 2017 году.

Напомним, что строительная компания “Газэнергомонтаж”, выигравшая открытый конкурс на право заключения соглашения о ГЧП, проведенный Министерством экономики Республики Саха (Якутия) в 2015 году, ведет в Якутске строительство 12 социально-культурных объектов. Компания входит в группу компаний “ВИС” – одним из лидеров реализации проектов ГЧП в России.

В 203 микрорайоне компания строит пять объектов – два детских сада, школу, центр детского творчества и библиотеку. Самый крупный из них – здание национальной школы «Айыы кыhата» на 550 мест.

Как рассказал заместитель начальника Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж” Артем Артемьев, строительство, начатое в прошлом году, должно завершиться до конца 2018 года. “В настоящее время готовность школы составляет 80 %, параллельно ведутся все виды работ, начиная от инженерных сетей и заканчивая отделкой. На стройке заняты около 100 человек”, — сообщил он.

Школа № 6 на 500 мест в районе ДСК на ул. Автодорожная также будет сдана в этом году. Здесь ведутся фасадные работы, устанавливаются окна.

“По монолитному строительству готовность объекта около 90 %, в целом работы выполнены на 60 %. В начале августа планируем начать благоустройство прилегающей территории, до холодов закончим тепловой контур и запустим отопление, к октябрю-ноябрю начнем внутреннюю отделку, завоз и установку оборудования, мебели”, — рассказал Артем Артемьев.

Новое здание школы № 25 строится на месте старой школы и тоже входит в первую очередь строительства по соглашению ГЧП, то есть будет сдано в конце года. Школа на 350 мест готова на 60 %. В августе начнутся работы по благоустройству территории, в том числе построят школьный мини-стадион.

Отметим, что по «дорожной карте» для перехода на односменное обучение до 2025 года в Якутске планируется построить 35 школ, 12 пристроев к школам, 2 надстроя и выкупить 10 объектов под школы.

Депутаты Якутской городской Думы будут осуществлять контроль над своевременным исполнением данного плана.

Председатель гордумы Александр Саввинов считает, что переход школ на односменное обучение необходим не только для развития образования, но и может стать основой для дальнейшего развития всего города Якутска. «Мы движемся в правильном направлении, как и с решением нехватки мест в детсадах. Уже удалось обеспечить доступность дошкольного образования путем строительства и выкупа дополнительных площадей. Следующий шаг – реализация «дорожной карты» по переводу школ на одну смену, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — подчеркнул Александр Саввинов.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2018, 2:28
Желток
Экстра
Телезвезда и писательница опровергла ужасную ватсап-утку
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
23.07.2018, 23:07
Желток
Фотофакт
Позитив
Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
26.07.2018, 13:00
Политика
Эксклюзив
Менеджер-полиглот привлечен в команду Айсена Николаева
23.07.2018, 9:29
Происшествия
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Культура & Образование
27.07.2018

В Якутии именем художника назвали гору

Красота & Здоровье
27.07.2018

BASCONI: Твое яркое лето!

Эксклюзив
Республика
27.07.2018

Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 

Фотофакт
Желток
27.07.2018

Креативные подарки для экс-министра Борисова

Резонанс
Происшествия
27.07.2018

Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной

Происшествия
27.07.2018

За что наказали министра Балакшина?

Сенсация
Культура & Образование
27.07.2018

В Якутии нашли останки неизвестных древних млекопитающих

Финансы
27.07.2018

ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса