СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска

Об этом региональный лидер «Справедливой России», депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ заявил в интервью yakutia.mk.ru.

Напомним, что на этой неделе «Единая Россия» официально выдвинула своего кандидата на выборы главы Якутска. Им стал Айсен НИКОЛАЕВ, действующий мэр Якутска, с рекордным отрывом выигравший праймериз «Единой России».

О своем желании участвовать в выборах обмолвился и лидер ЛДПР в Якутии Гаврил ПАРАХИН.

На вопрос издания Федот Семенович ответил, что «Справедливая Россия» выставит своего кандидата, но фамилию так и не назвал. На вопрос, есть ли какие-то договоренности с действующим главой Айсеном Николаевым философски ответил: «Платон мой друг, но истина дороже!»

Насчет планов на выборы 2018 года в Ил Тумэн заявил: «Готовимся побеждать!»