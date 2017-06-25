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Политика
25 июня 2017, 10:22
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СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска

Об этом региональный лидер «Справедливой России», депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ заявил в интервью yakutia.mk.ru.

Напомним, что на этой неделе «Единая Россия» официально выдвинула своего кандидата на выборы главы Якутска. Им стал Айсен НИКОЛАЕВ, действующий мэр Якутска, с рекордным отрывом выигравший праймериз «Единой России».
О своем желании участвовать в выборах обмолвился и лидер ЛДПР в Якутии Гаврил ПАРАХИН.

На вопрос издания Федот Семенович ответил, что «Справедливая Россия» выставит своего кандидата, но фамилию так и не назвал. На вопрос, есть ли какие-то договоренности с действующим главой Айсеном Николаевым философски ответил: «Платон мой друг, но истина дороже!»

Насчет планов на выборы 2018 года в Ил Тумэн заявил: «Готовимся побеждать!»

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Источник: По материалам http://yakutia.mk.ru
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