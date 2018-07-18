СР: Власти Якутии среагировали на пожары, когда ситуация перевалила за критическую

«Справедливая Россия» настаивает на ужесточении профилактических мер.

В Якутии чиновники среагировали на ситуацию с природными пожарами, когда та перевалила за критические нормы и стала удушающей. Такое мнение озвучил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании республики Юрий Григорьев.

По мнению депутата, часть лесных пожаров можно предотвратить при помощи профилактических мер. Вместе с тем власти должны запрашивать из федеральной казны дополнительные средства на тушение природных возгораний.

Григорьев констатировал, что в 2018 году чиновники среагировали на лесные пожары, когда ситуация не только перевалила критические нормы, но и достигла удушающих размеров. Только тогда Якутия запросила помощи у соседних регионов.

«Мы все говорим, что курить вредно, что сигарета убивает лошадь. А в Якутии за этот месяц люди такое количество углекислого газа переработали через свои лёгкие, что даже не знаю, насколько сократилась жизнь нашего населения», —приводит Vostok.Today слова Юрия Григорьева.

Согласно последним данным, за текущий год в Якутии огнём пройдено свыше 927 тысяч гектаров леса. По состоянию на утро 18 июля на территории республики действовало 22 природных пожара, их площадь превысила 22 тысячи гектаров.