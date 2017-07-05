Спутники NASA сфотографировали лесные пожары Якутии

Климатические спутники NASA получили новые снимки лесных пожаров в Восточной Сибири. Об этом сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.

Активно горящие территории, обнаруженные прибором MODIS, выделены красным цветом. По мнению ученых, рекордная по своей сложности сложилась в Забайкалье, где установились высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности, а также в Якутии и Хабаровском крае.

По данным Департамента лесного хозяйства по ДФО на 3 июля, на территории округа действовало 117 пожаров: 80 в Республике Саха (Якутия), 24 — в Хабаровском крае, 13 — в Амурской области. На данный момент часть из них потушена.